Indicador Sidus v.2 - indicador para MetaTrader 4
Autor:
Ideas by Sidus
O indicador coloca setas durante o cruzamento conjunto ма e rsi de nível 50. Ele dá um sinal sonoro.
Atenção! O indicator, às vezes, embora as condições sejam atendidas, não coloca as seta. Às vezes, coloca setas na barra atual, mas, em seguida, se o preço tomar a direção anterior, ele não remove essas setas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8633
