Indicador Sidus v.2 - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
2863
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Ideas by Sidus

O indicador coloca setas durante o cruzamento conjunto ма e rsi de nível 50. Ele dá um sinal sonoro.



 

Atenção! O indicator, às vezes, embora as condições sejam atendidas, não coloca as seta. Às vezes, coloca setas na barra atual, mas, em seguida, se o preço tomar a direção anterior, ele não remove essas setas.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8633

