Scripts

Cálculo de lotes - script para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1704
Ranking:
(8)
Publicado:
El cálculo de la cantidad de lotes a través de determinado porcentaje de patrimonio libre.




