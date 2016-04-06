CodeBaseKategorien
Volatility Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
Volatility Indicator - Indikator für den MetaTrader 4

Dieser Code berechnet die Differenz zwischen dem maximalen Maxima und dem minimalen Minima von den letzten 20 Kerzen. (parameter).

Das Ergebnis wird in Punkten dargestellt.

Eingabeparameter

extern int       N=20; // Periode des Kanals

Volatility indicator

