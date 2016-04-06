und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Volatility Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 983
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Dieser Code berechnet die Differenz zwischen dem maximalen Maxima und dem minimalen Minima von den letzten 20 Kerzen. (parameter).
Das Ergebnis wird in Punkten dargestellt.
Eingabeparameter
extern int N=20; // Periode des Kanals
Volatility indicator
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8632
