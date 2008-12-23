Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор волатильности - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8187
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Судя по коду индикатора, он вычисляет за 20 баров (параметр) разницу между максимальными максимумами и минимальными минимумами свечек цены.
Результат показывает в пунктах.
Входные параметры:
extern int N=20; // период канала
Индикатор волатильности
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8632
Waddah Attar Weekly Fibo
Еще один индикатор Фибо.Расчёт лотов.
Расчёт количества лотов от заданного процента свободных средств.
Multy_MA
Индикатор группового движения. Показывает разницу между двумя МА в отдельном окне.Ryan_Jones_SM
Стрелками показывает где баить, где селить. Если будет тренд - будет давать профит, если не будет тренда - профита не будет.