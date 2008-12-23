CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор волатильности - индикатор для MetaTrader 4

Судя по коду индикатора, он вычисляет за 20 баров (параметр) разницу между максимальными максимумами и минимальными минимумами свечек цены.

Результат показывает в пунктах.

Входные параметры:

extern int       N=20; // период канала

Индикатор волатильности

