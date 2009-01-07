请观看如何免费下载自动交易
指标的代码可以计算出最大和最小蜡烛柱之间 20柱 (参量)的差距.
结果以点数显示.
输入参量:
extern int N=20; // 通道时间周期
Индикатор волатильности
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8632
