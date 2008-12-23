Стрелками показывает где баить, где селить. Если будет тренд - будет давать профит, если не будет тренда - профита не будет.



Входные параметры:

extern int ParY = 3 ; //параметр "Y" extern int ParX = 20 ; // параметр "X"

Правила:



Метод, который дает эти цифры, удивительно прост. Правила таковы:



Покупка:

1. Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду, должно быть выше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.

2. Цена при закрытии должна быть меньше, чем аналогичная цена "Y" дней тому назад.

3. Цена при закрытии должна быть выше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.

Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день



Продажа:

1. Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду должно быть меньше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.

2. Цена при закрытии должна быть больше, чем аналогичная цена "У дней тому назад.

3. Цена при закрытии должна быть меньше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.

Например, если "Х"= 20 и "Y"=3







Ryan_Jones_SM

