As setas indicam onde fugir e onde colocar. Se houver uma tendência, esta irá produzir um lucro, se não houver uma tendência, não haverá lucro.



Parâmetros de entrada:

extern int ParY= 3 ; extern int ParX= 20 ;

Regras:



O método que dá estes números, é surpreendentemente simples. As regras são as seguintes:



Compra:

1. A média para fechar é calculada pelo "X" - o período do dia deve ser mais elevada do que a média análoga "Y" dias atrás.

2. O preço de fechamento deve ser menor do que o preço análogo "Y" dias atrás.

3. O preço de fechamento deve ser maior do que o preço de fechamento "Y+X" dias atrás.

Se todas as três condições forem atendidas, então você precisa de comprar na abertura do mercado no dia seguinte



Venda:

1. A média para fechar é calculada pelo "X" - o período do dia deve ser menor do que a média análoga "Y" dias atrás.

2. O preço de fechamento deve ser maior do que o preço análogo "Y" dias atrás.

3. O preço de fechamento deve ser menor do que o preço de fechamento "Y+X" dias atrás.

Exemplo, se "Х" = 20 e "Y" = 3





Ryan_Jones_SM

