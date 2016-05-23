Participe de nossa página de fãs
Ryan_Jones_SM - indicador para MetaTrader 4
- 861
As setas indicam onde fugir e onde colocar. Se houver uma tendência, esta irá produzir um lucro, se não houver uma tendência, não haverá lucro.
Parâmetros de entrada:
extern int ParY=3; //parâmetro "Y" extern int ParX=20; // parâmetro "X"
Regras:
O método que dá estes números, é surpreendentemente simples. As regras são as seguintes:
Compra:
1. A média para fechar é calculada pelo "X" - o período do dia deve ser mais elevada do que a média análoga "Y" dias atrás.
2. O preço de fechamento deve ser menor do que o preço análogo "Y" dias atrás.
3. O preço de fechamento deve ser maior do que o preço de fechamento "Y+X" dias atrás.
Se todas as três condições forem atendidas, então você precisa de comprar na abertura do mercado no dia seguinte
Venda:
1. A média para fechar é calculada pelo "X" - o período do dia deve ser menor do que a média análoga "Y" dias atrás.
2. O preço de fechamento deve ser maior do que o preço análogo "Y" dias atrás.
3. O preço de fechamento deve ser menor do que o preço de fechamento "Y+X" dias atrás.
Exemplo, se "Х"= 20 e "Y"=3
Ryan_Jones_SM
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8630
