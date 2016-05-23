CodeBaseSeções
Ryan_Jones_SM - indicador para MetaTrader 4

As setas indicam onde fugir e onde colocar. Se houver uma tendência, esta irá produzir um lucro, se não houver uma tendência, não haverá lucro.

Parâmetros de entrada:

extern int       ParY=3;  //parâmetro "Y"
extern int       ParX=20; // parâmetro "X"

Regras:

O método que dá estes números, é surpreendentemente simples. As regras são as seguintes:

Compra:
1. A média para fechar é calculada pelo "X" - o período do dia deve ser mais elevada do que a média análoga "Y" dias atrás.
2. O preço de fechamento deve ser menor do que o preço análogo "Y" dias atrás.
3. O preço de fechamento deve ser maior do que o preço de fechamento "Y+X" dias atrás.

Se todas as três condições forem atendidas, então você precisa de comprar na abertura do mercado no dia seguinte

Venda:
1. A média para fechar é calculada pelo "X" - o período do dia deve ser menor do que a média análoga "Y" dias atrás.
2. O preço de fechamento deve ser maior do que o preço análogo "Y" dias atrás.
3. O preço de fechamento deve ser menor do que o preço de fechamento "Y+X" dias atrás.

Exemplo, se "Х"= 20 e "Y"=3


Ryan_Jones_SM

