Ryan_Jones_SM - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeigt mit Pfeilen an, wo man kaufen und verkaufen sollte. In einem Markt mit einem Trend bringt dieser Indikator ein Profit, wenn es keinen Trend gibt dann gibt es leider auch keinen Profit.
Eingabeparameter
extern int ParY=3; //"Y" parameter extern int ParX=20; //"X" parameter
Rules:
Die Methode, die diese Zahlen gibt ist ganz einfach. Die Regeln sind wie folgt:
Kaufen:
1. Der durchschnittliche Schlusskurs für "X"-Tage-Periode sollte größer sein als der analog dazu berechnete Wert für die letzten "Y" Tage.
2. Der Schlusskurs sollte kleiner sein als die analogen Kurse der letzten "Y" Tage.
3. Der Schlusskurs sollte größer sein als der Schlusskurs der "Y+X" vorherigen Tage.
Wenn alle diese drei Bedingungen erfüllt sind, dann sollten Sie mit der Eröffnung des nächsten Tages kaufen.
Verkaufen:
1. Der durchschnittliche Schlusskurs für "X"-Tage-Periode sollte kleiner sein als der analog dazu berechnete Wert für die letzten "Y" Tage.
2. Der Schlusskurs sollte größer sein als die analogen Kurse der letzten "Y" Tage.
3. Der Schlusskurs sollte kleiner sein als der Schlusskurs der "Y+X" vorherigen Tage.
Als Beispiel, if "Х"= 20 and "Y"=3
Ryan_Jones_SM
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8630
