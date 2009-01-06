代码库部分
Ryan_Jones_SM - MetaTrader 4脚本

箭头显示买入和卖出的位置。如果趋势出现将会带来盈利，如果没有趋势将没有盈利。

输入参量:

extern int       ParY=3;  //параметр "Y"
extern int       ParX=20; // параметр "X"

规则:

方法给出这些数字。规则如下:

买入:
1.根据"X"每天计算的平均平仓值必须高于 "Y"值。
2. 平仓价格必须低于价格 "Y" 。
3.平仓价格必须高于 "Y+X" 值。

Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день

卖出:
1.根据"X"每天计算的平均平仓值必须低于 "Y"值。
2. 平仓价格必须高于价格 "Y" 。
3. 平仓价格必须低于 "Y+X" 值。

例如, 如果"Х"= 20 и "Y"=3


Ryan_Jones_SM

