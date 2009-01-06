请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
箭头显示买入和卖出的位置。如果趋势出现将会带来盈利，如果没有趋势将没有盈利。
输入参量:
extern int ParY=3; //параметр "Y" extern int ParX=20; // параметр "X"
规则:
方法给出这些数字。规则如下:
买入:
1.根据"X"每天计算的平均平仓值必须高于 "Y"值。
2. 平仓价格必须低于价格 "Y" 。
3.平仓价格必须高于 "Y+X" 值。
Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день
卖出:
1.根据"X"每天计算的平均平仓值必须低于 "Y"值。
2. 平仓价格必须高于价格 "Y" 。
3. 平仓价格必须低于 "Y+X" 值。
例如, 如果"Х"= 20 и "Y"=3
Ryan_Jones_SM
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8630
MultiNeyro
智能交易中应用了两个范围的优化计算，计算使用了两个水平三个步骤。X-Pair
指标带来信息特性。