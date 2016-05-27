Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ind_HotKeys_v1 - script para MetaTrader 4
Ejemplo de inicio automático de un script al cambiar de marco temporal o símbolo. Creado sobre la base de la función para "pulsar" las teclas de acceso rápido de Ilnur (https://www.mql4.com/es/users/Ilnur).
Se adjunta el script s_Test para la simulación (emoticono saltarín). El script s_Test debe ser copiado en el catálogo experts/script, y el indicador ind_HotKeys_v1, en experts/indicators. Deberá establecer la combinación Ctrl+Q para el script, y después unir el indicador al gráfico, con lo que el script se iniciará de inmediato. Ahora, después de activar el marco temporal o el símbolo, el script se inicia de nuevo de forma automática, lo cual podremos ver por el emoticono, que salta de alegría:
ind_HotKeys_v1
Parámetros del indicador:
CtrlAlt - Primera tecla: 0 - Ctrl, 1 - Alt
Key - segunda tecla
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8567
