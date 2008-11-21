请观看如何免费下载自动交易
自动脚本运行时时间期限和货币对图表的改变范例。以函数为基础创建快捷键 Ilnur'а (https://www.mql5.com/ru/users/ilnur).
使用s_Test脚本测试。 脚本 s_Test 复制到 experts/script目录中，指标 ind_HotKeys_v1 - 在 experts/indicators中。脚本放置快捷键 Ctrl+Q, 在脚本开启时结合指标图表。现在，在改变时间期限和脚本货币对之后将自动重新开启，您便可以看到笑脸:
指标参量:
CtrlAlt -第一键: 0 - Ctrl, 1 - Alt
Key - 第二键
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8567
汇率规律性策略
两个定单放置在指定的时间SuperTrend
SuperTrend指标以ProRealTime为基础为 MetaTrader 4创建。
全部历史中价格变动的平均振幅
指标显示价格变动的平均振幅。Hemnina
指标 Hemnina。指标显示建议。