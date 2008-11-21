自动脚本运行时时间期限和货币对图表的改变范例。以函数为基础创建快捷键 Ilnur'а (https://www.mql5.com/ru/users/ilnur).

使用s_Test脚本测试。 脚本 s_Test 复制到 experts/script目录中，指标 ind_HotKeys_v1 - 在 experts/indicators中。脚本放置快捷键 Ctrl+Q, 在脚本开启时结合指标图表。现在，在改变时间期限和脚本货币对之后将自动重新开启，您便可以看到笑脸:

指标参量:

CtrlAlt -第一键: 0 - Ctrl, 1 - Alt

Key - 第二键