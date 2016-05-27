CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DeMarker Pivots - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1200
Ranking:
(10)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador DeMarker Pivots.


DeMarker Pivots

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8565

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

Cierra una orden al cruzarse 2 МА (5 y 7 por defecto). Lea la descripción completa...

Price_Alert Price_Alert

Indicador de alerta que permite desplazar la señal con el ratón.

Polinomio interpolador de Lagrange Polinomio interpolador de Lagrange

Aplicación del polinomio interpolador de Lagrange en FÓREX

ind_HotKeys_v1 ind_HotKeys_v1

Ejemplo de inicio automático de un script al cambiar de marco temporal o símbolo