ind_HotKeys_v1

Высчитывание количества лотов с учетом возможного убытка. Максимальная сумма убытка указывается в процентах от текущего баланса

Вы нуждаетесь в торговле в противоположном направлении? При ручной торговле или использовании другого советника EES Hedger может моментально открывать противоположные позиции так, как указано в его параметрах.

два ордера устанавливаются в определенное время