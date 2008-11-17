CodeBaseРазделы
ind_HotKeys_v1 - скрипт для MetaTrader 4

Пример автоматического запуска скрипта при смене таймфрейма или символа графика. Создан на основе функции для "нажимания" горячих клавиш Ilnur'а (https://www.mql5.com/ru/users/ilnur).

Прилагается скрипт s_Test для тестирования (прыгающий смайлик). Скрипт s_Test скопировать в каталог experts/script, индикатор ind_HotKeys_v1 - в experts/indicators. Скрипту установить горячие клавиши Ctrl+Q, присоединить к графику индикатор, при этом скрипт сразу запустится. Теперь, после перключения таймфрейма или символа скрипт будет запускаться повтороно автоматически, что можно будет увидеть по прыгающему от радости смайлику:

ind_HotKeys_v1

Параметры индикатора:

CtrlAlt - Первая клавиша: 0 - Ctrl, 1 - Alt
Key - вторая клавиша

