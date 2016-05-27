Autor:

Las líneas matemáticas de Murray (LMM) se dibujan allí donde se encuentre el apoyo y la resistencia.





Características de las LMM:



De acuerdo con Gann, los precios se mueven en 1/8 (octavos), estos 1/8 actúan de apoyo y resistencia como magnitudes del movimiento del precio en el tiempo. Tras obtener esta característica de los 1/8 de las acciones del precio, Murray designa las propiedades de cada una de las LMM en este octavo. Para mayor comodidad, mostramos aquí estas características.



Líneas 8/8 y 0/8 (Mayor resistencia)

Estas líneas son las más difíciles de atravesar durante el ascenso, ofrecen el mayor apoyo en el camino hacia abajo. (Los precios podrían no traspasar nunca estas líneas).



Línea 7/8 (Débil, parada y viraje)

Es una línea débil. Si los precios suben demasiado lejos y demasiado rápido y se detienen en esta línea, girarán rápidamente hacia abajo. Si los precios no se detienen en esta línea, se moverán hacia la línea 8/8.



Líneas 6/8 y 2/8 (Eje, viraje)

Estas dos líneas son las segundas después de 4/8 en lo que respecta a posibilidades de viraje de precios. Esto es cierto tanto cuando el precio se mueve hacia arriba, como cuando se mueve hacia abajo.



Línea 5/8 (Límite superior del comercio)

Todos los precios existentes pasan el 40% del tiempo moviéndose entre las líneas de 5/8 y 3/8. Si los precios suben por encima de la línea 5/8 y permanecen allí durante 10-12 días, se dice que el símbolo se vende a un precio superior al que la gente está dispuesta a pagar, y el precio tenderá a permanecer sobre esta "línea de precio elevado." Pero si los precios caen por debajo de la línea 5/8, entonces van a tender a avanzar en busca de resistencia en un nivel inferior.



Línea 4/8 (Apoyo/resistencia principal)

Esta línea ofrece el mayor apoyo y resistencia. Esta línea tiene el mayor apoyo cuando los precios están por encima de ella, y la mayor resistencia cuando los precios están por debajo. Este nivel de precios es el mejor nivel para la compra y venta.



Línea 3/8 (Límite inferior de comercio)

Si los precios están por debajo de esta línea y se mueven hacia arriba, esta línea es difícil de superar. Si los precios perforan esta línea y se mantienen por encima de ella durante 10-12 días, entonces los precios se mantendrán por encima de ella y pasarán el 40% del tiempo moviéndose entre esta línea y 5/8.



Línea 1/8 (Débil, parada y viraje)

Es una línea débil. Si los precios bajan demasiado lejos y demasiado rápido y se detienen en esta línea, girarán rápidamente hacia arriba. Si los precios no se estancan en esta línea, se moverán hacia abajo a la línea de 0/8.











Recomendaciones: