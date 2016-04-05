CodeBaseKategorien
ind_HotKeys_v1 - Skript für den MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Veröffentlicht:
Ein Beispiel, automatisch ein Skript zu starten, wenn der Zeitrahmen geändert wurde. Kreiert auf Basis einer Funktion für das "Drücken" von "Hotkeys" von Ilnur (https://www.mql5.com/ru/users/ilnur).

Das s_Test Skript ist als Test beigefügt (springendes Lächeln). Das s_Test Skript sollte im experts/script Verzeichnis kopiert werden, der ind_HotKeys_v1 Indikator - in das experts/indicators Verzeichnis. Sie sollten Ctrl+Q als "Hotkey" für das Skript setzen und dann den Indikator auf dem Chart starten. Das Skript läuft sobald Sie das getan haben. Jetzt, wenn der Zeitrahmen des Symbols geändert wird, wird das Skript automatisch erneut laufen und das springende Lächeln zeigt das an:

Die Parameter des Indikators:

CtrlAlt - die erste Taste: 0 - Ctrl, 1 - Alt;
Key - die zweite Taste.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8567

