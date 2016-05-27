Descripción:



El polinomio interpolador de Lagrange se aplica para determinar la función conforme a unos puntos establecidos. En esencia, el indicador toma las coordinadas de los puntos entre extern int begin y extern int end(en el gráfico se señalan con líneas rojas y azules), y con la ayuda del polinomio interpolador de Lagrange, se calculan las coordenadas de los puntos posteriores.

Parámetros:



begin - número de la barra a partir de la cual se eligen las coordenadas de los puntos para la interpolación. Se designa con una línea roja



end - número de la barra en la que se acaba la elección de las coordenadas de los puntos para la interpolación. Se designa con una línea azul



numPrognoz - número de puntos a la derecha y a la izquierda de begin y end, que se calculan con la ayuda del polinomio de Lagrange.





Observaciones: