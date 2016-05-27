Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Polinomio interpolador de Lagrange - indicador para MetaTrader 4
- 1807
El polinomio interpolador de Lagrange se aplica para determinar la función conforme a unos puntos establecidos. En esencia, el indicador toma las coordinadas de los puntos entre extern int begin y extern int end(en el gráfico se señalan con líneas rojas y azules), y con la ayuda del polinomio interpolador de Lagrange, se calculan las coordenadas de los puntos posteriores.
begin - número de la barra a partir de la cual se eligen las coordenadas de los puntos para la interpolación. Se designa con una línea roja
end - número de la barra en la que se acaba la elección de las coordenadas de los puntos para la interpolación. Se designa con una línea azul
numPrognoz - número de puntos a la derecha y a la izquierda de begin y end, que se calculan con la ayuda del polinomio de Lagrange.
- (end-begin)=grado del polinomio. Es decir, si la distancia entre begin y end es igual a dos, entonces el gráfico será una parábola, si es igual a tres, una hipérbola, etc.
- (begin-numPrognoz) deberá ser superior a cero, puesto que las cifras desde begin hasta begin-numPrognoz determinan los números de las barras para las que se dibuja la función. Por cierto, ¿alguien sabe cómo dibujar la barra -1?
