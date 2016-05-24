Participe de nossa página de fãs
Um exemplo da execução automática do script quando o período gráfico ou símbolo for alterado. Ele foi criado na base da função para "pressionar" as hotkeys (tecla de atalho) por Ilnur (https://www.mql5.com/ru/users/ilnur).
O script s_Test para o teste está anexado (sorriso saltitante). O script s_Test deve ser colocado na pasta experts/script, o indicador ind_HotKeys_v1 - na pasta experts/indicadores. Você deve definir a tecla de atalho Ctrl+Q para o script, anexe o indicador no gráfico. O script será executado assim que você fizer. Agora, se o período gráfico ou os símbolos forem alterados o script será re-executado automaticamente, o sorriso saltitante irá indicar este evento:
Os parâmetros do indicador:
CtrlAlt - o primeiro botão: 0 - Ctrl, 1 - Alt;
Key - o segundo botão.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8567
