Visualizaciones:
1427
Ranking:
(13)
Publicado:
Price_Alert.mq4 (2.26 KB) ver
Alertará en otra parte en cuando mueva el ratón rápidamente a un nuevo lugar.

Parámetros de entrada:

extern string    NamePrice="Price_1";
extern string    SoundFileName="alarm.wav";
extern bool      ActiveSignal=true;
extern bool      ActiveAlert=true;
extern color     LineColor=Gold;

Price_Alert

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8563

