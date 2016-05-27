Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Price_Alert - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1427
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Alertará en otra parte en cuando mueva el ratón rápidamente a un nuevo lugar.
Parámetros de entrada:
extern string NamePrice="Price_1"; extern string SoundFileName="alarm.wav"; extern bool ActiveSignal=true; extern bool ActiveAlert=true; extern color LineColor=Gold;
Price_Alert
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8563
X-Pair
El indicador tiene carácter informativo.MultiOrders
Script para colocar de golpe varias órdenes de diferentes instrumentos.
ExpertClor_v01
Cierra una orden al cruzarse 2 МА (5 y 7 por defecto). Lea la descripción completa...DeMarker Pivots
Indicador DeMarker Pivots.