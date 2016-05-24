Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Price_Alert - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1210
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Ele alerta em outro lugar assim que você movê-lo rapidamente usando o mouse.
Parâmetros de entrada:
extern string NamePrice="Price_1"; extern string SoundFileName="alarm.wav"; extern bool ActiveSignal=true; extern bool ActiveAlert=true; extern color LineColor=Gold;
Price_Alert
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8563
X-Pair
O indicador tem como caráter informativo.MultiOrders
O script de colocação simultânea de várias ordens por diferentes símbolos.
ExpertClor_v01
Ele fecha uma ordem pela interseção de duas MAs (5 e 7 no padrão). Leia a descrição completa...DeMarker Pivots
Indicador DeMarker Pivots.