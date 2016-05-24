CodeBaseSeções
Price_Alert - indicador para MetaTrader 4

Ele alerta em outro lugar assim que você movê-lo rapidamente usando o mouse.

Parâmetros de entrada:

extern string    NamePrice="Price_1";
extern string    SoundFileName="alarm.wav";
extern bool      ActiveSignal=true;
extern bool      ActiveAlert=true;
extern color     LineColor=Gold;

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8563

