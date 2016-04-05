CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Price_Alert - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1040
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Er wird Sie an einem anderen Punkt warnen, nachdem Sie ihn mit der Maus verschoben haben.

Eingabe Parameter:

extern string    NamePrice="Price_1";
extern string    SoundFileName="alarm.wav";
extern bool      ActiveSignal=true;
extern bool      ActiveAlert=true;
extern color     LineColor=Gold;


Price_Alert

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8563

X-Pair X-Pair

Der Indikator bietet Informationen.

MultiOrders MultiOrders

Das Skript platziert zu gleich mehrere Orders für unterschiedliche Symbole.

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

Er schließt eine Position sobald sich zwei MAs (standardmäßig 5 und 7) kreuzen. Lesen Sie die ganze Beschreibung...

DeMarker Pivots DeMarker Pivots

DeMarker Pivots Indikator.