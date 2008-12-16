CodeBaseРазделы
Индикаторы

Price_Alert - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch Português
Опубликован:
Обновлен:
Передвинул быстро мышкой, и сигналить уже будет в новом месте.

Входные параметры:

extern string    NamePrice="Price_1";
extern string    SoundFileName="alarm.wav";
extern bool      ActiveSignal=true;
extern bool      ActiveAlert=true;
extern color     LineColor=Gold;

Price_Alert

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8563

