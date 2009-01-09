请观看如何免费下载自动交易
快速移动鼠标将改变信号。
输入参量:
extern string NamePrice="Price_1"; extern string SoundFileName="alarm.wav"; extern bool ActiveSignal=true; extern bool ActiveAlert=true; extern color LineColor=Gold;
Price_Alert
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8563
21hour
在指定的时间内放置两个挂单交易。在其中一个运行后删除另外一个。MultiOrders
脚本使用不同货币对放置定单。
StopATR_auto
根据价格和 ATR安排停止水平.STik
另外一个指标显示替克图表.对于转手倒卖很有益处. 指标有自己的特性.