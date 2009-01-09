代码库部分
Price_Alert - MetaTrader 4脚本

快速移动鼠标将改变信号。

输入参量:

extern string    NamePrice="Price_1";
extern string    SoundFileName="alarm.wav";
extern bool      ActiveSignal=true;
extern bool      ActiveAlert=true;
extern color     LineColor=Gold;

Price_Alert

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8563

