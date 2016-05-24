Instruções de Funcionamento:

1. Copie o arquivo moo.dll para a pasta libraries.

2. Copie o arquivo symbols.txt para a pasta files.

3. Copie o arquivo MultiOrders.ex4 para a pasta scripts (ele foi compilado para a build 218 no arquivo).

4. Inicie o terminal МТ4.

5. Anexe o MultiOrders a qualquer gráfico.

6. A janela onde você pode escolher o que colocar e aparecer onde você colocou.

MultiOrders

7. Escolha o símbolo necessário (moeda)



8. Escolha o lote a ser negociado (positivo - para compra, negativo - para venda)



9. Preencha o campo de comentário, se você precisar que a ordem tenha tais comentários.

10. Pressione o botão correspondente.







O que acontece posteriormente:

1. O script verifica se o símbolo solicitado (moeda) está disponível no terminal. Caso contrário, uma mensagem correspondente deve aparecer. Uma dica: o símbolo deve estar na janela da observação do mercado.

2. O script coloca as ordens pelos parâmetros solicitados sobre os preços a mercado. O desvio é zero por padrão, então em um mercado volátil uma ordem pode ser recotada, leve isso em conta. Não há verificação e retorno de erros (negociação) neste lugar do script.





Notas:



Você pode escrever os símbolos mais usados ​​(moedas) para o arquivo symbols.txt.

Você pode mover entre os campos da "janela" usando o botão da Aba.

Se você mudar de idéia e não querer colocar as ordens pressione o botão Отмена (Cancelar).

------------------

