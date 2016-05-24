Participe de nossa página de fãs
MultiOrders - script para MetaTrader 4
- 1031
Instruções de Funcionamento:
1. Copie o arquivo moo.dll para a pasta libraries.
2. Copie o arquivo symbols.txt para a pasta files.
3. Copie o arquivo MultiOrders.ex4 para a pasta scripts (ele foi compilado para a build 218 no arquivo).
4. Inicie o terminal МТ4.
5. Anexe o MultiOrders a qualquer gráfico.
6. A janela onde você pode escolher o que colocar e aparecer onde você colocou.
MultiOrders
7. Escolha o símbolo necessário (moeda)
8. Escolha o lote a ser negociado (positivo - para compra, negativo - para venda)
9. Preencha o campo de comentário, se você precisar que a ordem tenha tais comentários.
10. Pressione o botão correspondente.
O que acontece posteriormente:
1. O script verifica se o símbolo solicitado (moeda) está disponível no terminal. Caso contrário, uma mensagem correspondente deve aparecer. Uma dica: o símbolo deve estar na janela da observação do mercado.
2. O script coloca as ordens pelos parâmetros solicitados sobre os preços a mercado. O desvio é zero por padrão, então em um mercado volátil uma ordem pode ser recotada, leve isso em conta. Não há verificação e retorno de erros (negociação) neste lugar do script.
Notas:
Você pode escrever os símbolos mais usados (moedas) para o arquivo symbols.txt.
Você pode mover entre os campos da "janela" usando o botão da Aba.
Se você mudar de idéia e não querer colocar as ordens pressione o botão Отмена (Cancelar).
------------------
Você pode baixar a versão atualizada aqui.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8561
