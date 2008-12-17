1. Копируем файл moo.dll в директорик libraries.

2. Копируем файл symbols.txt в директорию files.

3. Копируем файл MultiOrders.ex4 в директорик scripts (скомпилирован в архиве под билд 218).

4. Запускаем терминал МТ4.

5. На любой график кидаем скрипт MultiOrders.

6. Появляется окошко с выбором чего и куда ставить.

MultiOrders

7. Выбираем нужный символ (валюту)



8. Выбираем лот, которым торговать (если положительный - бай, если отрицательный - селл)



9. Заполняем поле комментария, если нужно, чтобы в ордере был такой комментарий.

10. Жмём соответствующую кнопсу.







Что происходит дальше:

1. Скрипт проверяет - доступен ли запрошенный символ (валюта) в терминале? если недоступен - то выдаётся сообщение и идём хором гулять. хинт: символ должен быть в обзоре рынка.

2. Скрипт выставляет по запрошенным параметрам ордера по рыночным ценам. Проскальзывание по умолчанию нулевое, так что, на резком рынке может какой-то ордер и по реквоте пробросить, учтите это. Никаких ошибок (торговых) скрипт в этой части не проверяет и не возвращает.





Замечания:



В файл symbols.txt можете занести наиболее часто используемые вами символы (валюты).

Перемещаться по полям "окошка" можно клавишей Tab (табуляция).

Если ставить ордера передумали, то пользуйтесь кнопкой Отмена.

