MultiOrders - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5513
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
1. Копируем файл moo.dll в директорик libraries.
2. Копируем файл symbols.txt в директорию files.
3. Копируем файл MultiOrders.ex4 в директорик scripts (скомпилирован в архиве под билд 218).
4. Запускаем терминал МТ4.
5. На любой график кидаем скрипт MultiOrders.
6. Появляется окошко с выбором чего и куда ставить.
MultiOrders
7. Выбираем нужный символ (валюту)
8. Выбираем лот, которым торговать (если положительный - бай, если отрицательный - селл)
9. Заполняем поле комментария, если нужно, чтобы в ордере был такой комментарий.
10. Жмём соответствующую кнопсу.
Что происходит дальше:
1. Скрипт проверяет - доступен ли запрошенный символ (валюта) в терминале? если недоступен - то выдаётся сообщение и идём хором гулять. хинт: символ должен быть в обзоре рынка.
2. Скрипт выставляет по запрошенным параметрам ордера по рыночным ценам. Проскальзывание по умолчанию нулевое, так что, на резком рынке может какой-то ордер и по реквоте пробросить, учтите это. Никаких ошибок (торговых) скрипт в этой части не проверяет и не возвращает.
Замечания:
В файл symbols.txt можете занести наиболее часто используемые вами символы (валюты).
Перемещаться по полям "окошка" можно клавишей Tab (табуляция).
Если ставить ордера передумали, то пользуйтесь кнопкой Отмена.
------------------
Версию поновее можно скачать здесь.
