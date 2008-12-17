CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

MultiOrders - скрипт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5513
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

1. Копируем файл moo.dll в директорик libraries.

2. Копируем файл symbols.txt в директорию files.

3. Копируем файл MultiOrders.ex4 в директорик scripts (скомпилирован в архиве под билд 218).

4. Запускаем терминал МТ4.

5. На любой график кидаем скрипт MultiOrders.

6. Появляется окошко с выбором чего и куда ставить.

MultiOrders

7. Выбираем нужный символ (валюту)

8. Выбираем лот, которым торговать (если положительный - бай, если отрицательный - селл)

9. Заполняем поле комментария, если нужно, чтобы в ордере был такой комментарий.

10. Жмём соответствующую кнопсу.


Что происходит дальше:

1. Скрипт проверяет - доступен ли запрошенный символ (валюта) в терминале? если недоступен - то выдаётся сообщение и идём хором гулять. хинт: символ должен быть в обзоре рынка.

2. Скрипт выставляет по запрошенным параметрам ордера по рыночным ценам. Проскальзывание по умолчанию нулевое, так что, на резком рынке может какой-то ордер и по реквоте пробросить, учтите это. Никаких ошибок (торговых) скрипт в этой части не проверяет и не возвращает.


Замечания:

В файл symbols.txt можете занести наиболее часто используемые вами символы (валюты).
Перемещаться по полям "окошка" можно клавишей Tab (табуляция).
Если ставить ордера передумали, то пользуйтесь кнопкой Отмена.

------------------

Версию поновее можно скачать здесь.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8561

X-Pair X-Pair

Индикатор носит информативный характер.

Price_Alert Price_Alert

Алертовый индикатор, позволяющий передвигать мышкой сигнал.

На Alligator'е vol.1.1 На Alligator'е vol.1.1

Думал его продавать, но совесть не позволила. Над ним работал более 2-х месяцев.

MultiNeyro MultiNeyro

В советнике применяется алгоритм настройки(оптимизации) по двум диапазонам, с двухуровневой трехэтапной оптимизацией.