CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

MultiOrders - Skript für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
917
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
MultiOrders.mq4 (4.27 KB) ansehen
MultiOrders.zip (265.84 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Anleitung zur Verwendung:

1. Kopiere die Datei moo.dll in das libraries Verzeichnis.

2. Kopiere die Datei symbols.txt in das files Verzeichnis.

3. Kopiere die Datei MultiOrders.ex4 in das Skript-Verzeichnis und kompiliere es.

4. Starte das МТ4 Terminal.

5. Starte MultiOrders auf den Chart.

6. Sofort erscheint das Fenster für die Eingabe der Orders.

MultiOrders

7. Wähle das gewünschte Symbol (Währung)

8. Wähle die gewünschte Lot-Größe (positiv - für einen Kauf, negativ - für einen Nachkauf)

9. Fülle auch das Kommentarfeld aus, wenn es nötigen ist.

10. Drücke den entsprechenden Knopf.


Was passiert nun:

1. Das Skript prüft, ob das das eingegebene Symbol (Währung) zur Verfügung steht. Falls nicht, sollte eine entsprechende Nachricht erscheinen. Hinweis: Das Symbol sollte im Market Watch Fenster aufscheinen.

2. Das Skript platziert die Aufträge mit den angegebenen Parametern zum Marktpreis. Slippage ist standardmäßig auf 0 eingestellt, in einem volatilen Markt könnte ein Requot entstehen, denken Sie daran. Es gibt noch keine Prüfung und Meldung von Fehler des Skripts.


Anmerkungen:

Sie können die meist verwendeten Symbole (Währungen) in die Datei symbols.txt schreiben.
Zwischen den Feldern des "Fensters" können Sie sich mit dem Tab-Taste bewegen.
Wenn Sie Ihre Aufträge doch nicht abschicken wollen, drücken Sie den Отмена (Abbrechen) Knopf.

------------------

Die letzte Version finden Sie hier.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8561

Period_Converter_MN Period_Converter_MN

Ein Indikator erlaubt "größere" Perioden (zum Beispiel, halbjährlich oder jährliche).

MF_BreakDown_Flat MF_BreakDown_Flat

Indikator des morgendlichen Flat-Marktes.

X-Pair X-Pair

Der Indikator bietet Informationen.

Price_Alert Price_Alert

Der Alarm-Indikator erlaubt ein Signal mit der Maus zu verschieben.