Anleitung zur Verwendung:

1. Kopiere die Datei moo.dll in das libraries Verzeichnis.

2. Kopiere die Datei symbols.txt in das files Verzeichnis.

3. Kopiere die Datei MultiOrders.ex4 in das Skript-Verzeichnis und kompiliere es.

4. Starte das МТ4 Terminal.

5. Starte MultiOrders auf den Chart.

6. Sofort erscheint das Fenster für die Eingabe der Orders.

MultiOrders

7. Wähle das gewünschte Symbol (Währung)



8. Wähle die gewünschte Lot-Größe (positiv - für einen Kauf, negativ - für einen Nachkauf)



9. Fülle auch das Kommentarfeld aus, wenn es nötigen ist.

10. Drücke den entsprechenden Knopf.







Was passiert nun:

1. Das Skript prüft, ob das das eingegebene Symbol (Währung) zur Verfügung steht. Falls nicht, sollte eine entsprechende Nachricht erscheinen. Hinweis: Das Symbol sollte im Market Watch Fenster aufscheinen.

2. Das Skript platziert die Aufträge mit den angegebenen Parametern zum Marktpreis. Slippage ist standardmäßig auf 0 eingestellt, in einem volatilen Markt könnte ein Requot entstehen, denken Sie daran. Es gibt noch keine Prüfung und Meldung von Fehler des Skripts.





Anmerkungen:



Sie können die meist verwendeten Symbole (Währungen) in die Datei symbols.txt schreiben.

Zwischen den Feldern des "Fensters" können Sie sich mit dem Tab-Taste bewegen.

Wenn Sie Ihre Aufträge doch nicht abschicken wollen, drücken Sie den Отмена (Abbrechen) Knopf.

------------------

