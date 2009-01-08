请观看如何免费下载自动交易
运行讲解 :
1. 复制文件 moo.dll到目录 libraries中。
2. 复制文件 symbols.txt 到目录 files.
3. 复制文件MultiOrders.ex4到目录 scripts ( 档案中编译为218)。
4.开启终端МТ4.
5.在任意图表中添加脚本 MultiOrders。
6. 出现窗口执行选择。
MultiOrders
7. 选择需要的货币对。
8. 选择交易的标准手数( 正值 - 买入, 负值 - 卖出)
9. 如果需要可以在定单出添加描述。
10. 点击相应的按钮。
接下来:
1. 脚本检测终端会不会通过要求的货币对。如果没有相应的信息显示。货币对一定在市场观察窗口。
2.按照市场价格脚本放置定单。滑动的默认值为零，这样市场会要求重新报价。在这个环节中不会返回任何错误。
注解:
在文件symbols.txt中可以添加经常使用的货币对。
使用 Tab 键可以改变"窗口"栏的距离。
如果想重新放置定单，可以使用 取消。
------------------
点击可以下载版本的刷新数据 。
