运行讲解 :

1. 复制文件 moo.dll到目录 libraries中。

2. 复制文件 symbols.txt 到目录 files.

3. 复制文件MultiOrders.ex4到目录 scripts ( 档案中编译为218)。

4.开启终端МТ4.

5.在任意图表中添加脚本 MultiOrders。

6. 出现窗口执行选择。

MultiOrders

7. 选择需要的货币对。



8. 选择交易的标准手数( 正值 - 买入, 负值 - 卖出)



9. 如果需要可以在定单出添加描述。

10. 点击相应的按钮。







接下来:

1. 脚本检测终端会不会通过要求的货币对。如果没有相应的信息显示。货币对一定在市场观察窗口。

2.按照市场价格脚本放置定单。滑动的默认值为零，这样市场会要求重新报价。在这个环节中不会返回任何错误。





注解:



在文件symbols.txt中可以添加经常使用的货币对。

使用 Tab 键可以改变"窗口"栏的距离。

如果想重新放置定单，可以使用 取消。

------------------

