MF_BreakDown_Flat - индикатор для MetaTrader 4
- 14489
Теперь нет необходимости чертить уровни руками.
Для новичков будет очень полезен.
Согласно ТС МФ, обычно вход при двойном пробое и поддержки союзников это первая точка входа.
Входные параметры:
extern int Дней=10; // Сколько дней в истории показывать. extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // Вы можете ввести свои значени. extern int m7=7; // Это прийдется тоже поправить. extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // Время до которого мы терпим флет.
MF_BreakDown_Flat
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8559
