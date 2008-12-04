CodeBaseРазделы
Индикаторы

MF_BreakDown_Flat - индикатор для MetaTrader 4

Теперь нет необходимости чертить уровни руками.

Для новичков будет очень полезен.

Согласно ТС МФ, обычно вход при двойном пробое и поддержки союзников это первая точка входа.

Входные параметры:

extern int    Дней=10;                  // Сколько дней в истории показывать.
extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // Вы можете ввести свои значени.
extern int    m7=7;                     // Это прийдется тоже поправить.
extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // Время до которого мы терпим флет.

MF_BreakDown_Flat

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8559

