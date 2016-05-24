Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MF_BreakDown_Flat - indicador para MetaTrader 4
- 1078
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Por enquanto, não há necessidade de desenhar os níveis manualmente.
Ele será muito útil para os principiantes.
De acordo com o TS MF, geralmente o primeiro ponto de entrada é através do rompimento duplo com o apoio dos associados.
Parâmetros de entrada:
extern int Дней=10; // Exibição de quantos dias no histórico. extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // Você pode especificar os seus próprios valores. extern int m7=7; // Este deve ser corrigido também. extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // o tempo que toleramos a lateralização.
MF_BreakDown_Flat
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8559
