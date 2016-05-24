CodeBaseSeções
Indicadores

MF_BreakDown_Flat - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1078
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Por enquanto, não há necessidade de desenhar os níveis manualmente.

Ele será muito útil para os principiantes.

De acordo com o TS MF, geralmente o primeiro ponto de entrada é através do rompimento duplo com o apoio dos associados.

Parâmetros de entrada:

extern int    Дней=10;                  // Exibição de quantos dias no histórico.
extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // Você pode especificar os seus próprios valores.
extern int    m7=7;                     // Este deve ser corrigido também.
extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // o tempo que toleramos a lateralização.

MF_BreakDown_Flat

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8559

