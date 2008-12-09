请观看如何免费下载自动交易
MF_BreakDown_Flat - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 9200
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
必须用手画出水平。
对于新手来讲非常有益.
同意 ТS МF,通常双重的支持点由第一个点进入。
输入参量:
extern int Дней=10; // 历史中显示的天数. extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // 您可以输入自己的值 extern int m7=7; // 需要调整. extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // 我们容忍平稳市场的时间.
MF_BreakDown_Flat
