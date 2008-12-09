代码库部分
MF_BreakDown_Flat - MetaTrader 4脚本

Scriptor
必须用手画出水平。

对于新手来讲非常有益.

同意 ТS МF,通常双重的支持点由第一个点进入。

输入参量:

extern int    Дней=10;                  // 历史中显示的天数.
extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // 您可以输入自己的值
extern int    m7=7;                     // 需要调整.
extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // 我们容忍平稳市场的时间.

MF_BreakDown_Flat

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8559

