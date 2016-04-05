CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MF_BreakDown_Flat - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1029
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ab jetzt muss niemand mehr die Levels selber zeichnen.

Besonders nützlich für Anfänger.

Gemäß TS MF ist gewöhnlich der erste Einstieg der doppelte Ausbruch unterstützt von weiteren Hilfen.

Eingabe Parameter:

extern int    Days=10;                  // Wie viele Tage zurück berechnen.
extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // Sie können Ihre eigene Zeit angeben.
extern int    m7=7;                     // Das sollte auch angepasst werden.
extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // End-Zeit der Linien des Flat-Markts.


MF_BreakDown_Flat

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8559

Korrelation Korrelation

Der Indikator berechnet die Korrelation von Währungspaaren.

Lot_Volume Lot_Volume

Automatische Berechnung der Lot-Größe vom anzugebenden Prozentsatz der freien Mittel,

Period_Converter_MN Period_Converter_MN

Ein Indikator erlaubt "größere" Perioden (zum Beispiel, halbjährlich oder jährliche).

MultiOrders MultiOrders

Das Skript platziert zu gleich mehrere Orders für unterschiedliche Symbole.