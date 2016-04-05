Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MF_BreakDown_Flat - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Ab jetzt muss niemand mehr die Levels selber zeichnen.
Besonders nützlich für Anfänger.
Gemäß TS MF ist gewöhnlich der erste Einstieg der doppelte Ausbruch unterstützt von weiteren Hilfen.
Eingabe Parameter:
extern int Days=10; // Wie viele Tage zurück berechnen. extern string sTimeEndAsia=" 07:00:00"; // Sie können Ihre eigene Zeit angeben. extern int m7=7; // Das sollte auch angepasst werden. extern string sTimeEndEur =" 10:00:00"; // End-Zeit der Linien des Flat-Markts.
MF_BreakDown_Flat
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8559
