Pivots_Test - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1030
- Ranking:
-
- Publicado:
Se usa el indicador pivots.
Pivots_Test
abrimos órdenes pendientes:
by start de pivot con profit hasta s2 y stop hasta s2
sell start de pivot con profit hasta s2 y stop hasta r2
Strategy Tester Report
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Periodo
|Día (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
|Parámetros
|Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;
|Barras en la historia
|1071
|Ticks modelados
|1988820
|Calidad del modelado
|65.43%
|Error de desviación de los gráficos
|40
|Depósito inicial
|1000.00
|Beneficio neto
|507.40
|Beneficio total
|782.95
|Pérdidas totales
|-275.55
|Rentabilidad
|2.84
|Esperanza matemática de ganancia
|16.91
|Disminución absoluta
|129.59
|Disminución máxima
|219.97 (20.17%)
|Disminución relativa
|20.17% (219.97)
|Operaciones totales
|30
|Posiciones cortas (% con ganancias)
|15 (100.00%)
|Posiciones largas (% con ganancias)
|15 (86.67%)
|Operaciones con beneficios (% del total)
|28 (93.33%)
|Operaciones con pérdidas (% del total)
|2 (6.67%)
|Operación con
|mayores beneficios
|79.39
|mayores pérdidas
|-174.52
|Media
|mayores beneficios
|27.96
|mayores pérdidas
|-137.77
|Cantidad máxima
|de ganancias seguidas (beneficio)
|20 (520.12)
|pérdidas seguidas (pérdidas)
|1 (-174.52)
|Máximo
|de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias)
|520.12 (20)
|pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas)
|-174.52 (1)
|Media
|de ganancias consecutivas
|9
|de pérdidas consecutivas
|1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8550
