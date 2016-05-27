CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Pivots_Test - Asesor Experto para MetaTrader 4

Maksim Zerkalov | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1030
Ranking:
(5)
Publicado:
Pivots.mq4 (17.23 KB) ver
Pivots_test.mq4 (4.23 KB) ver
Se usa el indicador pivots.

Pivots_Test

abrimos órdenes pendientes:

by start de pivot con profit hasta s2 y stop hasta s2

sell start de pivot con profit hasta s2 y stop hasta r2

Strategy Tester Report
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Periodo Día (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
Modelo Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
Parámetros Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;

Barras en la historia 1071 Ticks modelados 1988820 Calidad del modelado 65.43%
Error de desviación de los gráficos 40




Depósito inicial 1000.00



Beneficio neto 507.40 Beneficio total 782.95 Pérdidas totales -275.55
Rentabilidad 2.84 Esperanza matemática de ganancia 16.91

Disminución absoluta 129.59 Disminución máxima 219.97 (20.17%) Disminución relativa 20.17% (219.97)

Operaciones totales 30 Posiciones cortas (% con ganancias) 15 (100.00%) Posiciones largas (% con ganancias) 15 (86.67%)

 Operaciones con beneficios (% del total) 28 (93.33%) Operaciones con pérdidas (% del total) 2 (6.67%)
Operación con mayores beneficios 79.39 mayores pérdidas -174.52
Media mayores beneficios 27.96 mayores pérdidas -137.77
Cantidad máxima de ganancias seguidas (beneficio) 20 (520.12) pérdidas seguidas (pérdidas) 1 (-174.52)
Máximo de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 520.12 (20) pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -174.52 (1)
Media de ganancias consecutivas 9 de pérdidas consecutivas 1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8550

