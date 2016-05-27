Interpretación de la estrategia Stieve Nisson 'Three Line Break'. Los niveles se determinan según los precios de cierre.



Líneas azules - apoyo, Rojas - resistencia

Líneas punteadas - candidatas.

Con el parámetro del indicador LB se controla la cantidad de niveles considerados para la ruptura.

Al pasar una cantidad determinada de puntos, se estiran las líneas de los niveles en el marco temporal indicado.

En el gráfico solo se representan los niveles del marco temporal mayor.



ThreeLineBreak on Chart S/R

