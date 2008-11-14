代码库部分
EA

Pivots_Test - MetaTrader 4EA

显示:
9699
等级:
(5)
已发布:
已更新:
Pivots.mq4 (17.23 KB) 预览
Pivots_test.mq4 (4.23 KB) 预览
使用指标 pivots.

打开挂单:

买入 pivot开始 r2结束 s2

卖出 pivot开始s2结束r2

策略测试报告
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)

货币对
 EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
时间周期
 天 (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
模式
 全部替克
参量 Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;

历史柱 1071 模式化替克 1988820 模式化质量
 65.43%
图表错误 40




初始存款额 1000.00



净盈利 507.40 总赢利
 782.95 总亏损 -275.55
赢利
 2.84 预期回报 16.91

完全借款 129.59 最大借款 219.97 (20.17%) 相对借款 20.17% (219.97)

全部交易 30 看涨仓位(赢利百分比) 15 (100.00%) 卖空仓位 (赢利百分比) 15 (86.67%)

 盈利交易 (总数百分比) 28 (93.33%) 亏损交易 (总数百分比) 2 (6.67%)
最大 盈利交易 79.39 亏损交易 -174.52
平均 盈利交易 27.96 亏损交易 -137.77
最大总数 连续赢利(盈利) 20 (520.12) 连续亏损 (亏损) 1 (-174.52)
最大 连续赢利 (盈利数量) 520.12 (20) 连续亏损 (亏损数量) -174.52 (1)
平均 连续赢利 9 连续亏损 1

