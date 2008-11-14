请观看如何免费下载自动交易
使用指标 pivots.
打开挂单:
买入 pivot开始 r2结束 s2
卖出 pivot开始s2结束r2
策略测试报告
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)
|货币对
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|时间周期
|天 (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
|模式
|全部替克
|参量
|Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;
|历史柱
|1071
|模式化替克
|1988820
|模式化质量
|65.43%
|图表错误
|40
|初始存款额
|1000.00
|净盈利
|507.40
|总赢利
|782.95
|总亏损
|-275.55
|赢利
|2.84
|预期回报
|16.91
|完全借款
|129.59
|最大借款
|219.97 (20.17%)
|相对借款
|20.17% (219.97)
|全部交易
|30
|看涨仓位(赢利百分比)
|15 (100.00%)
|卖空仓位 (赢利百分比)
|15 (86.67%)
|盈利交易 (总数百分比)
|28 (93.33%)
|亏损交易 (总数百分比)
|2 (6.67%)
|最大
|盈利交易
|79.39
|亏损交易
|-174.52
|平均
|盈利交易
|27.96
|亏损交易
|-137.77
|最大总数
|连续赢利(盈利)
|20 (520.12)
|连续亏损 (亏损)
|1 (-174.52)
|最大
|连续赢利 (盈利数量)
|520.12 (20)
|连续亏损 (亏损数量)
|-174.52 (1)
|平均
|连续赢利
|9
|连续亏损
|1
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8550
平滑指标 RSI .
平滑指标 RSI ，超过50水平时声音信号提醒。标准指标 OsMA .
标准指标 OsMA可以指示交易信号。