Pivots_Test - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5145
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Используется индикатор pivots.
Pivots_Test
открываем отложенные ордера:
бай старт от pivot с профитом до r2 и стопом до s2
селл старт от pivot с профитом до s2 и стопом до r2
Strategy Tester Report
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)
|Символ
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Период
|День (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;
|Баров в истории
|1071
|Смоделировано тиков
|1988820
|Качество моделирования
|65.43%
|Ошибки рассогласования графиков
|40
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|507.40
|Общая прибыль
|782.95
|Общий убыток
|-275.55
|Прибыльность
|2.84
|Матожидание выигрыша
|16.91
|Абсолютная просадка
|129.59
|Максимальная просадка
|219.97 (20.17%)
|Относительная просадка
|20.17% (219.97)
|Всего сделок
|30
|Короткие позиции (% выигравших)
|15 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|15 (86.67%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|28 (93.33%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|2 (6.67%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|79.39
|убыточная сделка
|-174.52
|Средняя
|прибыльная сделка
|27.96
|убыточная сделка
|-137.77
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|20 (520.12)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-174.52)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|520.12 (20)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-174.52 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|9
|непрерывный проигрыш
|1
