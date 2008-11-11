CodeBaseРазделы
Советники

Pivots_Test - эксперт для MetaTrader 4

Maksim Zerkalov
Просмотров:
5145
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Используется индикатор pivots.

Pivots_Test

открываем отложенные ордера:

бай старт от pivot с профитом до r2 и стопом до s2

селл старт от pivot с профитом до s2 и стопом до r2

Strategy Tester Report
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)

Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период День (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;

Баров в истории 1071 Смоделировано тиков 1988820 Качество моделирования 65.43%
Ошибки рассогласования графиков 40




Начальный депозит 1000.00



Чистая прибыль 507.40 Общая прибыль 782.95 Общий убыток -275.55
Прибыльность 2.84 Матожидание выигрыша 16.91

Абсолютная просадка 129.59 Максимальная просадка 219.97 (20.17%) Относительная просадка 20.17% (219.97)

Всего сделок 30 Короткие позиции (% выигравших) 15 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 15 (86.67%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 28 (93.33%) Убыточные сделки (% от всех) 2 (6.67%)
Самая большая прибыльная сделка 79.39 убыточная сделка -174.52
Средняя прибыльная сделка 27.96 убыточная сделка -137.77
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 20 (520.12) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-174.52)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 520.12 (20) непрерывный убыток (число проигрышей) -174.52 (1)
Средний непрерывный выигрыш 9 непрерывный проигрыш 1
