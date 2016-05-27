Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicadores basados en el MUV descrito por satop. - indicador para MetaTrader 4
A mi entender, el método explicado por sator tiene derecho a continuar.
El indicador MUV%, usando la llamada de MUV calcula la posición actual entre el máximo y el mínimo en el periodo KPeriod.
Además, existe la posibilidad de usar tanto la diferencia entre el valor actual y el anterior de MUV, como el propio valor.
Parámetros de entrada:
- MAPeriod = 14; Perido del indicador MUV
- MUV KPeriod = 14; Periodo de cálculo del máximo y el mínimo
- ShowDif = true; Mostrar el indicador por diferencia
- ShowMUV = true; Mostrar el indicador por valor
El indicador MUV_Diff es simplemente la diferencia entre los valores MUV.
Parámetros de entrada:
MAPeriod = 14; Perido del indicador MUV
En ambos indicadores se usa SMA y EMA
En Charte MUV con método 0 y 1.
El siguiente MUV% con ShowDif desactivado.
Después MUV% con ShovMUV desactivado.
Y por fin, MUV_Diff.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8549
