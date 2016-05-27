A mi entender, el método explicado por sator tiene derecho a continuar.

El indicador MUV%, usando la llamada de MUV calcula la posición actual entre el máximo y el mínimo en el periodo KPeriod.

Además, existe la posibilidad de usar tanto la diferencia entre el valor actual y el anterior de MUV, como el propio valor.

Parámetros de entrada:

MAPeriod = 14; Perido del indicador MUV

MUV KPeriod = 14; Periodo de cálculo del máximo y el mínimo

ShowDif = true; Mostrar el indicador por diferencia

ShowMUV = true; Mostrar el indicador por valor

El indicador MUV_Diff es simplemente la diferencia entre los valores MUV.

Parámetros de entrada:

MAPeriod = 14; Perido del indicador MUV

En ambos indicadores se usa SMA y EMA

En Charte MUV con método 0 y 1.

El siguiente MUV% con ShowDif desactivado.

Después MUV% con ShovMUV desactivado.

Y por fin, MUV_Diff.