CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicadores basados en el MUV descrito por satop. - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1158
Ranking:
(5)
Publicado:
MUVg.mq4 (3.82 KB) ver
MUV.mq4 (2.45 KB) ver
MUV_Diff.mq4 (2.16 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

A mi entender, el método explicado por sator tiene derecho a continuar.

El indicador MUV%, usando la llamada de MUV calcula la posición actual entre el máximo y el mínimo en el periodo KPeriod.

Además, existe la posibilidad de usar tanto la diferencia entre el valor actual y el anterior de MUV, como el propio valor.

Parámetros de entrada:

  • MAPeriod = 14; Perido del indicador MUV
  • MUV KPeriod = 14; Periodo de cálculo del máximo y el mínimo
  • ShowDif = true; Mostrar el indicador por diferencia
  • ShowMUV = true; Mostrar el indicador por valor

El indicador MUV_Diff es simplemente la diferencia entre los valores MUV.

Parámetros de entrada:

MAPeriod = 14; Perido del indicador MUV

En ambos indicadores se usa SMA y EMA

En Charte MUV con método 0 y 1.

El siguiente MUV% con ShowDif desactivado.

Después MUV% con ShovMUV desactivado.

Y por fin, MUV_Diff.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8549

ThreeLineBreak on Chart S/R ThreeLineBreak on Chart S/R

Interpretación de la estrategia Stieve Nisson 'Three Line Break'. Los niveles se determinan según los precios de cierre.

Pipsing_Close_on_DROP Pipsing_Close_on_DROP

El script cierra cualquier posición con el método Drug on Drop, es decir, con el método "arrastra el script con el ratón y suéltalo en la línea de una orden".

Pivots_Test Pivots_Test

Colocamos órdenes pendientes en los niveles de apoyo y resistencia.

Indicador suavizado RSI. Indicador suavizado RSI.

Indicador suavizado RSI con alerta acústica de cruce del nivel 50.