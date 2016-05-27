CodeBaseSecciones
Indicador suavizado RSI. - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Indicador suavizado RSI con alerta acústica de cruce del nivel 50.

Indicador suavizado RSI.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8551

Pivots_Test Pivots_Test

Colocamos órdenes pendientes en los niveles de apoyo y resistencia.

Indicadores basados en el MUV descrito por satop. Indicadores basados en el MUV descrito por satop.

Se usa el indicador MUV creado por sator.

Indicador estándar OsMA. Indicador estándar OsMA.

Indicador estándar OsMA con indicación de posibles señales comerciales.

Percenter.mqh - script-calculadora Percenter.mqh - script-calculadora

El script es una calculadora para calcular intereses sencillos, complejos, nominales y fijos.