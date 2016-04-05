CodeBaseKategorien
Der Pivot-Indikator wird verwendet.

Das Öffnen der Pending Orders:

Der Kauf-Preis ist der Pivot-Preis mit ProfitTarget gleich r2 und StopLoss gleich s2

Der Verkauf-Preis ist auch der Pivot-Preis mit ProfitTarget gleich s2 und StopLoss gleich r2

Strategie Tester Report
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)

Symbol EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period Täglich (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
Parameter Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;

Balken im Test
 1071 Ticks modelliert
 1988820 Modellierungsqualität
 65.43%
Fehler in Charts-Anpassung 40




Ursprüngliche Einlage
 1000.00



Gesamt netto Profit
 507.40 Brutto Profit
 782.95 Brutto Verlust
 -275.55
Profit Faktor
 2.84 Erwartetes Ergebnis
 16.91

Absoluter Drawdown
 129.59 Maximaler Drawdown
 219.97 (20.17%) Relativer Drawdown
 20.17% (219.97)

Trades gesamt
 30 Short Positionen (gewonnen %) 15 (100.00%) Long Positionen (gewonnen %) 15 (86.67%)

 Profit Trades (% gesamt) 28 (93.33%) Verlust Trades (% gesamt) 2 (6.67%)
Größter Profit Trade
 79.39 Verlust Trade
 -174.52
Durchschnitt profit trades
 27.96 Verlust Trade
 -137.77
Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 20 (520.12) aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 1 (-174.52)
Maximum aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 520.12 (20) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) -174.52 (1)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 9 aufeinanderfolgende Verluste 1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8550

