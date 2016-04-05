Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Pivots_Test - Experte für den MetaTrader 4
Der Pivot-Indikator wird verwendet.
Das Öffnen der Pending Orders:
Der Kauf-Preis ist der Pivot-Preis mit ProfitTarget gleich r2 und StopLoss gleich s2
Der Verkauf-Preis ist auch der Pivot-Preis mit ProfitTarget gleich s2 und StopLoss gleich r2
Strategie Tester Report
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|Täglich (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;
|Balken im Test
|1071
|Ticks modelliert
|1988820
|Modellierungsqualität
|65.43%
|Fehler in Charts-Anpassung
|40
|Ursprüngliche Einlage
|1000.00
|Gesamt netto Profit
|507.40
|Brutto Profit
|782.95
|Brutto Verlust
|-275.55
|Profit Faktor
|2.84
|Erwartetes Ergebnis
|16.91
|Absoluter Drawdown
|129.59
|Maximaler Drawdown
|219.97 (20.17%)
|Relativer Drawdown
|20.17% (219.97)
|Trades gesamt
|30
|Short Positionen (gewonnen %)
|15 (100.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|15 (86.67%)
|Profit Trades (% gesamt)
|28 (93.33%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|2 (6.67%)
|Größter
|Profit Trade
|79.39
|Verlust Trade
|-174.52
|Durchschnitt
|profit trades
|27.96
|Verlust Trade
|-137.77
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|20 (520.12)
|aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)
|1 (-174.52)
|Maximum
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|520.12 (20)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|-174.52 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|9
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8550
