Experts

Pivots_Test - expert para MetaTrader 4

Maksim Zerkalov
Visualizações:
768
Avaliação:
(5)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador de pivôs é utilizado.

Abra as ordens pendentes:

A compra se inicia do pivô com lucro até r2 e stop até s2

A venda se inicia do pivô com lucro até s2 e stop até r2

Relatório do Strategy Tester
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Período Diário (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetros Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;

Barras em teste
 1071 Ticks modelados
 1988820 Qualidade da modelagem
 65.43%
Erros de gráficos incompatíveis 40




Depósito inicial
 1000.00



Lucro Líquido Total
 507.40 Lucro bruto
 782.95 perda bruta
 -275.55
Fator de lucro
 2.84 Retorno esperado
 16.91

Rebaixamento absoluto
 129.59 Rebaixamento máximo
 219.97 (20.17%) Rebaixamento relativo
 20.17% (219.97)

Total de negociações
 30 Posições vendidas (ganho %) 15 (100.00%) Posições compradas (ganho %) 15 (86.67%)

 Negociações com lucro (% do total) 28 (93.33%) Negociações com perda (% do total) 2 (6.67%)
Maior Negociação com lucro
 79.39 Negociação com perda
 -174.52
Média negociações com lucro
 27.96 Negociação com perda
 -137.77
Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 20 (520.12) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 1 (-174.52)
Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 520.12 (20) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -174.52 (1)
Média Ganhos consecutivos 9 Perdas consecutivas 1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8550

