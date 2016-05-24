Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Pivots_Test - expert para MetaTrader 4
- 768
O indicador de pivôs é utilizado.
Abra as ordens pendentes:
A compra se inicia do pivô com lucro até r2 e stop até s2
A venda se inicia do pivô com lucro até s2 e stop até r2
Relatório do Strategy Tester
Pivots_test
Alpari-Classic (Build 218)
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Período
|Diário (D1) 2008.08.01 00:00 - 2008.11.07 00:00 (2008.08.01 - 2008.11.08)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|Lots=0.1; TrailingStop=25; magicnumber=777;
|Barras em teste
|1071
|Ticks modelados
|1988820
|Qualidade da modelagem
|65.43%
|Erros de gráficos incompatíveis
|40
|Depósito inicial
|1000.00
|Lucro Líquido Total
|507.40
|Lucro bruto
|782.95
|perda bruta
|-275.55
|Fator de lucro
|2.84
|Retorno esperado
|16.91
|Rebaixamento absoluto
|129.59
|Rebaixamento máximo
|219.97 (20.17%)
|Rebaixamento relativo
|20.17% (219.97)
|Total de negociações
|30
|Posições vendidas (ganho %)
|15 (100.00%)
|Posições compradas (ganho %)
|15 (86.67%)
|Negociações com lucro (% do total)
|28 (93.33%)
|Negociações com perda (% do total)
|2 (6.67%)
|Maior
|Negociação com lucro
|79.39
|Negociação com perda
|-174.52
|Média
|negociações com lucro
|27.96
|Negociação com perda
|-137.77
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|20 (520.12)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|1 (-174.52)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|520.12 (20)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-174.52 (1)
|Média
|Ganhos consecutivos
|9
|Perdas consecutivas
|1
