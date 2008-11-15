请观看如何免费下载自动交易
指标以 MUV为基础编写sator - MetaTrader 4脚本
我认为 sator方法在以后的空间中可以继续发展.
指标MUV% 使用 MUV计算当前KPeriod时间周期内最大和最小之间的状况.
还可以使用计算当前MUV值和先前MUV值的差距。
参量:
- MAPeriod = 14; 指标 MUV时间周期
- MUV KPeriod = 14;计算最大和最小时间周期
- ShowDif = true;显示指标之间的差距
- ShowMUV = true;显示指标值
指标 MUV_Diff 显示 MUV指标之间的差距。
参量:
MAPeriod = 14;指标 MUV时间周期
两个指标都是用 SMA 和 EMA
Charte MUV 0 和 1.
接下来断开 ShowDif.的 MUV%
随后是断开 ShovMUV的 MUV%
最后是 MUV_Diff.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8549
