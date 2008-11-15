我认为 sator方法在以后的空间中可以继续发展.

指标MUV% 使用 MUV计算当前KPeriod时间周期内最大和最小之间的状况.

还可以使用计算当前MUV值和先前MUV值的差距。



参量:

MAPeriod = 14; 指标 MUV时间周期

MUV KPeriod = 14;计算最大和最小时间周期

ShowDif = true;显示指标之间的差距

ShowMUV = true;显示指标值

指标 MUV_Diff 显示 MUV指标之间的差距。

参量:

MAPeriod = 14;指标 MUV时间周期

两个指标都是用 SMA 和 EMA

Charte MUV 0 和 1.

接下来断开 ShowDif.的 MUV%



随后是断开 ShovMUV的 MUV%

最后是 MUV_Diff.