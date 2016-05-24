CodeBaseSeções
Indicadores

Indicadores Baseados no MUV Descrito por Sator - indicador para MetaTrader 4

Na minha opinião, o método descrito por Sator tem direito a uma continuidade.

O indicador MUV% calcula a posição atual entre a máximo e a mínima dentro do período KPeriod usando a chamada do MUV.

Nisso, existe a possibilidade de usar tanto a diferença entre o valor atual e o anterior do MUV como o seu próprio valor.

Parâmetros:

  • MAPeriod = 14; o período do indicador MUV;
  • MUV KPeriod = 14; o período de cálculo da mínima e máxima;
  • ShowDif = true; mostrar o indicador pela diferença;
  • ShowMUV = true; mostrar o indicador pelo valor;

O indicador MUV_Diff é simplesmente a diferença dos valores MUV.

Parâmetros:

MAPeriod = 14; o período do indicador MUV;

SMA e EMA são usados ​​em ambos os indicadores.

No gráfico: o MUV com os métodos 0 e 1.

O próximo é o MUV% com ShowDif desabilitado.

Em seguida, vem o MUV% com ShowMUV desabilitado.

E o último é o MUV_Diff.

