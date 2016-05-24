Participe de nossa página de fãs
Indicadores Baseados no MUV Descrito por Sator - indicador para MetaTrader 4
- 930
-
Na minha opinião, o método descrito por Sator tem direito a uma continuidade.
O indicador MUV% calcula a posição atual entre a máximo e a mínima dentro do período KPeriod usando a chamada do MUV.
Nisso, existe a possibilidade de usar tanto a diferença entre o valor atual e o anterior do MUV como o seu próprio valor.
Parâmetros:
- MAPeriod = 14; o período do indicador MUV;
- MUV KPeriod = 14; o período de cálculo da mínima e máxima;
- ShowDif = true; mostrar o indicador pela diferença;
- ShowMUV = true; mostrar o indicador pelo valor;
O indicador MUV_Diff é simplesmente a diferença dos valores MUV.
Parâmetros:
MAPeriod = 14; o período do indicador MUV;
SMA e EMA são usados em ambos os indicadores.
No gráfico: o MUV com os métodos 0 e 1.
O próximo é o MUV% com ShowDif desabilitado.
Em seguida, vem o MUV% com ShowMUV desabilitado.
E o último é o MUV_Diff.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8549
