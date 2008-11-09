Ставь лайки и следи за новостями
Индикаторы основанные на MUV описанным satop. - индикатор для MetaTrader 4
На мой взгляд методика изложенная sator имеет право на дальнейшее продолжение.
Индикатор MUV% используя вызов MUV расчитывает текущее положение между максимумом и минимумом за период KPeriod.
Причём есть возможность использовать как разницу между текущим и предыдущим значением MUV, так и непосредствено само значение.
Входные параметры:
- MAPeriod = 14; Период индикатора MUV
- MUV KPeriod = 14; Период вычисления максимума и минимума
- ShowDif = true; Показать индикатор по разнице
- ShowMUV = true; Показать индикатор по значению
Индикатор MUV_Diff это просто разница значений MUV.
Входные параметры:
MAPeriod = 14; Период индикатора MUV
В обоих индикаторах используется SMA и EMA
На Charte MUV с методом 0 и 1.
Следующий MUV% с выключенным ShowDif.
Затем MUV% с выключенным ShovMUV.
И наконец, MUV_Diff.
