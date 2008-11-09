CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикаторы основанные на MUV описанным satop. - индикатор для MetaTrader 4

На мой взгляд методика изложенная sator имеет право на дальнейшее продолжение.

Индикатор MUV% используя вызов MUV расчитывает текущее положение между максимумом и минимумом за период KPeriod.

Причём есть возможность использовать как разницу между текущим и предыдущим значением MUV, так и непосредствено само значение.

Входные параметры:

  • MAPeriod = 14; Период индикатора MUV
  • MUV KPeriod = 14; Период вычисления максимума и минимума
  • ShowDif = true; Показать индикатор по разнице
  • ShowMUV = true; Показать индикатор по значению

Индикатор MUV_Diff это просто разница значений MUV.

Входные параметры:

MAPeriod = 14; Период индикатора MUV

В обоих индикаторах используется SMA и EMA

На Charte MUV с методом 0 и 1.

Следующий MUV% с выключенным ShowDif.

Затем MUV% с выключенным ShovMUV.

И наконец, MUV_Diff.

