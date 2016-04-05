Nach meiner Meinung ist es sinnvoll die von Sator beschriebenen Methode weiter zu entwickeln.

Der MUV% Indikator berechnet die aktuelle Position zwischen Maximum und Minimum innerhalb von KPeriod.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit die Differenz aus dem aktuellen und dem vorherigen Wert zu verwenden.

Parameter:

MAPeriod = 14; die Periodenlänge des MUV Indikators;

MUV KPeriod = 14; die Periodenlänge für die Berechnung des Minimum und Maximum;

ShowDif = true; zeige die Differenzen des Indikators;

ShowMUV = true; zeige die Werte des Indikators;

Der MUV_Diff Indikator ist nur die Differenz der MUV-Werte.

Parameter:

MAPeriod = 14; die Periodenlänge des MUV Indikators;



SMA und EMA werden beide verwendet.

Auf dem Chart: der MUV mit der 0 und 1 Methode.

Der nächste ist der MUV% ohne ShowDif.

Dann der MUV% ohne ShowMUV.

Zum Schluss der MUV mit MUV_Diff.