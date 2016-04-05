CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Indikator auf Basis des MUV Beschrieben durch Sator - Indikator für den MetaTrader 4

[Eliminado] | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
985
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
MUVg.mq4 (3.82 KB) ansehen
MUV.mq4 (2.45 KB) ansehen
MUV_Diff.mq4 (2.16 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Nach meiner Meinung ist es sinnvoll die von Sator beschriebenen Methode weiter zu entwickeln.

Der MUV% Indikator berechnet die aktuelle Position zwischen Maximum und Minimum innerhalb von KPeriod.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit die Differenz aus dem aktuellen und dem vorherigen Wert zu verwenden.

Parameter:

  • MAPeriod = 14; die Periodenlänge des MUV Indikators;
  • MUV KPeriod = 14; die Periodenlänge für die Berechnung des Minimum und Maximum;
  • ShowDif = true; zeige die Differenzen des Indikators;
  • ShowMUV = true; zeige die Werte des Indikators;

Der MUV_Diff Indikator ist nur die Differenz der MUV-Werte.

Parameter:

MAPeriod = 14; die Periodenlänge des MUV Indikators;

SMA und EMA werden beide verwendet.

Auf dem Chart: der MUV mit der 0 und 1 Methode.

Der nächste ist der MUV% ohne ShowDif.

Dann der MUV% ohne ShowMUV.

Zum Schluss der MUV mit MUV_Diff.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8549

ThreeLineBreak auf dem Chart S/R ThreeLineBreak auf dem Chart S/R

Steve Nisons 'three line break' Strategie auf dem Chart.

Pipsing_Close_on_DROP Pipsing_Close_on_DROP

Das Skript schließt jede Position mittels der "Drag'n'Drop"-Method, d.h. ziehen Sie das Skript mit der Maus auf eine Positionslinie und lösen den Mausknopf.

Pivots_Test Pivots_Test

Wir platzieren Pending Orders auf den Unterstützungs- und Widerstandslinien.

Geglätteter RSI Indikator Geglätteter RSI Indikator

Geglätteter RSI Indikator mit Tonsignal beim kreuzen des 50er Levels.