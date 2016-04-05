und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Indikator auf Basis des MUV Beschrieben durch Sator - Indikator für den MetaTrader 4
- 985
-
Nach meiner Meinung ist es sinnvoll die von Sator beschriebenen Methode weiter zu entwickeln.
Der MUV% Indikator berechnet die aktuelle Position zwischen Maximum und Minimum innerhalb von KPeriod.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit die Differenz aus dem aktuellen und dem vorherigen Wert zu verwenden.
Parameter:
- MAPeriod = 14; die Periodenlänge des MUV Indikators;
- MUV KPeriod = 14; die Periodenlänge für die Berechnung des Minimum und Maximum;
- ShowDif = true; zeige die Differenzen des Indikators;
- ShowMUV = true; zeige die Werte des Indikators;
Der MUV_Diff Indikator ist nur die Differenz der MUV-Werte.
Parameter:
MAPeriod = 14; die Periodenlänge des MUV Indikators;
SMA und EMA werden beide verwendet.
Auf dem Chart: der MUV mit der 0 und 1 Methode.
Der nächste ist der MUV% ohne ShowDif.
Dann der MUV% ohne ShowMUV.
Zum Schluss der MUV mit MUV_Diff.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8549
