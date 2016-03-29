策略作者:

FXRaider.

EA 作者:

Yuriy. ForTrader.ru

最新版:

在此

在策略中使用了三个时段 (我也是 A. Elder 的粉丝). W1, D1 和 H4. 让我们依次考虑它们.



W1. 这里一切都很简单. 两个 MAs 和我的 Awesome (在附加档案中) 指标. 我为什么会引入 Awesome 指标的代码并允许修改周期数呢?我只是认为EMA指标的标准值对交易来说并不是最好的. 但是我喜欢这个指标的外观, 所以我在此使用它. 然而, 在此它更像是 MACD 柱形. 下降到 36%.







红色 MA:

周期数: 55

MA 的类型: 线性加权 (Linear Weighted)

应用于: 收盘价(Close)



蓝色 MA:

周期数: 21

MA类型: 线性加权(Linear Weighted)

应用于: 收盘价(Close)



Awesome - Per_1 - 8; Per_2 - 13.



方向的计算: 一切都像核弹一样简单. 我的策略中引入了 "首要指标" 的名词. 方向首先由它决定. 它就是本时段的两个MA, 就是它们显示的方向. 如果蓝色的高于红色的, 趋势是上升, 如果蓝色的低于红色的, 趋势就是下跌. Awesome 是一个辅助指标, 如果它所示方向相同, 那么很好, 如果不同 - 就是糟糕的.



我把结果放到表格中来观察. 当两个指标在W1上是一致的, 就像现在这样, 我记下 "上升(up)". 如果两个MA显示"上升(up)"而 Awesome 指标显示"下降(down)" , 我记下 "上升(up)". 两种情况下我只会进行买入交易.



D1. 这里我有了所有指标. 一共三个. 它们是: t_ma (在附加档案中), Parabolic SAR (标准的) 以及我的 Awesome.



t_ma 是一个移动平均, 在我的例子中它是另外一个周期数为6的移动平均的移动平均. 也就是说, 我们计算 MA(周期数为34) 然后把它画出. 然后我们选择最后6个柱并计算平均再画出它们.

这是此时段中主要的部分.



抛物线 SAR 是趋势指标, 我在这里使用它只为一个目的 - 设置止损. 这个指标是次要的, 但是如果它和 t_ma 不一致我就不会在此货币对上交易 (止损无法设置).



Awesome 在前面描述过了. 它在此时段是辅助的, 周期数相同.



方向的计算: 一切都像氢弹一样简单. 首要指标是 t_ma (蓝色和红色线). 如果蓝色线高于红色线 - 上升趋势, 如果低于 - 下降趋势. 然后我们看 SAR. 如果t_ma是上升而SAR是下降 (也就是绿点在图表价格之上), 我在表格中记下 "up" , 我甚至不用看 Awesome 指标. 我不可能进行交易.



如果 t_ma 是 up, SAR 也是 up (也就是说绿点低于图表价格) 而 Awesome 是 down (柱形图是红色线), 我在表格中记下 "up", 如果在W1上也是up, 我就可以进行交易.



如果 t_ma 是 up, SAR 是 up 并且 Awesome 也是 up, 我就在表格中记下 "up", 这意味着所有三个指标都是一致的. 如果W1上也是up, 我就可以进行买入交易.



在浏览了W1和D1上的趋势之后, 我们继续H4. 一开始我使用的是 H1, 但是 Irina 提醒我如果使用H4分析市场可以节约很多精力. 为此非常感谢她.



H4. 我之前已经描述过的指标用于此时段. 它们是: t_ma(34) 和我的 Awesome (8,13).



信号的计算: 它就像导弹一样简单.



我们看到了使用的 t_ma 和 Awesome. 首要指标还是 t_ma . 如果 t_ma 是 up 而 Awesome 是 down , 我就在表格中记下 "up" . 但是只有在两个指标方向一致的情况下建仓, 因为H4是最快的, 所以在此寻找进场信号.



如果按表格中的状态, 我会买入:

W1: up or up

D1: up or up

H4: up



您可以在我所提供的图片上观察EURUSD按照表格此刻的交易结果:

W1: up

D1: up

H4(9:00) up







建议: