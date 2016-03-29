加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
基于 FXRaider 的交易策略的 EA - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 3455
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
策略作者:
FXRaider.
EA 作者:
最新版:
在策略中使用了三个时段 (我也是 A. Elder 的粉丝). W1, D1 和 H4. 让我们依次考虑它们.
W1. 这里一切都很简单. 两个 MAs 和我的 Awesome (在附加档案中) 指标. 我为什么会引入 Awesome 指标的代码并允许修改周期数呢?我只是认为EMA指标的标准值对交易来说并不是最好的. 但是我喜欢这个指标的外观, 所以我在此使用它. 然而, 在此它更像是 MACD 柱形. 下降到 36%.
红色 MA:
周期数: 55
MA 的类型: 线性加权 (Linear Weighted)
应用于: 收盘价(Close)
蓝色 MA:
周期数: 21
MA类型: 线性加权(Linear Weighted)
应用于: 收盘价(Close)
Awesome - Per_1 - 8; Per_2 - 13.
方向的计算: 一切都像核弹一样简单. 我的策略中引入了 "首要指标" 的名词. 方向首先由它决定. 它就是本时段的两个MA, 就是它们显示的方向. 如果蓝色的高于红色的, 趋势是上升, 如果蓝色的低于红色的, 趋势就是下跌. Awesome 是一个辅助指标, 如果它所示方向相同, 那么很好, 如果不同 - 就是糟糕的.
我把结果放到表格中来观察. 当两个指标在W1上是一致的, 就像现在这样, 我记下 "上升(up)". 如果两个MA显示"上升(up)"而 Awesome 指标显示"下降(down)" , 我记下 "上升(up)". 两种情况下我只会进行买入交易.
D1. 这里我有了所有指标. 一共三个. 它们是: t_ma (在附加档案中), Parabolic SAR (标准的) 以及我的 Awesome.
t_ma 是一个移动平均, 在我的例子中它是另外一个周期数为6的移动平均的移动平均. 也就是说, 我们计算 MA(周期数为34) 然后把它画出. 然后我们选择最后6个柱并计算平均再画出它们.
这是此时段中主要的部分.
抛物线 SAR 是趋势指标, 我在这里使用它只为一个目的 - 设置止损. 这个指标是次要的, 但是如果它和 t_ma 不一致我就不会在此货币对上交易 (止损无法设置).
Awesome 在前面描述过了. 它在此时段是辅助的, 周期数相同.
方向的计算: 一切都像氢弹一样简单. 首要指标是 t_ma (蓝色和红色线). 如果蓝色线高于红色线 - 上升趋势, 如果低于 - 下降趋势. 然后我们看 SAR. 如果t_ma是上升而SAR是下降 (也就是绿点在图表价格之上), 我在表格中记下 "up" , 我甚至不用看 Awesome 指标. 我不可能进行交易.
如果 t_ma 是 up, SAR 也是 up (也就是说绿点低于图表价格) 而 Awesome 是 down (柱形图是红色线), 我在表格中记下 "up", 如果在W1上也是up, 我就可以进行交易.
如果 t_ma 是 up, SAR 是 up 并且 Awesome 也是 up, 我就在表格中记下 "up", 这意味着所有三个指标都是一致的. 如果W1上也是up, 我就可以进行买入交易.
在浏览了W1和D1上的趋势之后, 我们继续H4. 一开始我使用的是 H1, 但是 Irina 提醒我如果使用H4分析市场可以节约很多精力. 为此非常感谢她.
H4. 我之前已经描述过的指标用于此时段. 它们是: t_ma(34) 和我的 Awesome (8,13).
信号的计算: 它就像导弹一样简单.
我们看到了使用的 t_ma 和 Awesome. 首要指标还是 t_ma . 如果 t_ma 是 up 而 Awesome 是 down , 我就在表格中记下 "up" . 但是只有在两个指标方向一致的情况下建仓, 因为H4是最快的, 所以在此寻找进场信号.
如果按表格中的状态, 我会买入:
W1: up or up
D1: up or up
H4: up
您可以在我所提供的图片上观察EURUSD按照表格此刻的交易结果:
W1: up
D1: up
H4(9:00) up
система по FXRaider
建议:
- 您未来需要优化和测试. 在使用中不是所有参数都进行了优化.
- 尝试在更小的时段使用它并选择参数.
- 您需要重新考虑止损.
- EA 的参数和 FxRaider 的交易策略在日志中的第34个问题(34-th issue of the journal)中可以看到.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8539
使用组合指标, MA用于趋势判断, 而威廉姆斯%R和CCI指标用来产生信号, 使用Dochian带退出, RabbitM2 EA用于从零开始的成功. 欢迎大家进行测试并给我反馈.MultiZigZag - ZigZag 指标的另一个变体 (经济的 ZigZag)
这个版本的 ZigZag 可以同时显示三个zigzag, 数据来自当前的时段以及更大的时段.
分析历史数据中的缺失柱线, 标识它们的大小, 长度和缺口。CLEAR_CHART_ON_NAME_AND_TYPE
本脚本程序通过对象的部分名称和/或对象类型选择性地清空图表.