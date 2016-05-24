Autor da Estratégia:

FXRaider.

Autor do EA:

Yuriy. ForTrader.ru

Últimas Versões:

Aqui

Três períodos gráficos são usados ​​na estratégia (eu sou um grande fã de A. Elder, aqui também). W1, D1 e H4. Vamos considerá-lo em curso.



W1. Tudo é simples aqui. Duas MAs e meu Awesome (no arquivo em anexo). Por que eu me intrometi no código do Awesome e adicionei a possibilidade de mudar o período? Eu só não acho que os valores padrão de EMA neste indicador são ideais para a negociação. Mas eu gosto muito da representação do indicador, assim, eu uso ele sob todos os outros. No entanto, ele se parece mais com o histograma MACD, neste caso. Diminuiu para 36%.







MA Vermelho:

Período: 55

Tipo de МА: Linear Ponderado

Aplicar a: Fechamento



MA Azul:

Período: 21

Tipo da МА: Linear Ponderado

Aplicar a: Fechamento



Awesome - Per_1 - 8; Per_2 - 13.



O cálculo da direção: tudo é simples como uma bomba nuclear. O termo "indicador primário" é introduzido. A tendência é determinado por ele em primeiro lugar. Há duas MAs sobre este período de tempo, ou seja, o que eles exibem são. Se a azul é maior do que a vermelha, em seguida, a tendência é de alta, se a azul é menor do que a vermelha, em seguida, a tendência é de baixa. Awesome é um indicador de um adjuvante e se mostra a mesma coisa que bom, se não - isso não é terrível.



Eu coloquei os resultados de minhas observações na tabela. Quando uma coincidência por dois indicadores ocorre em W1, como agora, eu escrevo "up". Se as duas MAs mostram "up" e Awesome exibe "down" eu escrevo "up". Mas em ambos os casos, eu negociaria apenas para cima.



D1. Aqui eu tenho a maioria de todos os indicadores. Muito como os três deles. São eles: t_ma (no arquivo em anexo), SAR parabólico (o mais padrão) e meu Awesome.



t_ma é uma média móvel média e uma outra média móvel de uma média móvel por um período de 6, no meu caso. Ou seja, nós tomamos a MA (eu tenho o período de 34) e desenhamos ela. Em seguida, tomamos a MA para os últimos 6 barras e calculamos a média, em seguida, desenhamos ela.

Ela é a principal neste período de tempo.



O SAR parabólico é o indicador de tendência que eu uso para um único propósito - para colocar os stops. Este indicador é secundário, mas se ele se desvia de t_ma, eu proíbo a negociação sobre este par de moedas (bem como os stops não poderão ser colocados).



Awesome é descrito acima. Ele é adjuvante sobre este período de tempo, os prazos são os mesmos.



O cálculo da direção: tudo é simples aqui como uma bomba de hidrogênio. O indicador principal é o t_ma (linha azul e vermelha). Se a linha azul está acima da vermelha - alta, se estiver abaixo - baixa. Então eu olho para o SAR. Se t_ma está para cima e SAR para baixo (ou seja, os pontos verdes estão acima do gráfico de preços) I escrevo "up" na tabela, e eu nem mesmo olho para o Awesome. A negociação para mim é impossível.



Se t_ma está para cima, SAR está para cima (ou seja, os pontos verdes estão abaixo do gráfico de preços) e o Awesome está para baixo (a linha vermelha no histograma), então eu escrevo "up" na tabela e, assim, eu posso negociar sobre o aumento no caso de ser "up" ou "up" para o W1 também.



Se t_ma está para cima, SAR está para cima e Awesome para cima, então eu escrevo "up" na tabela e isso significa uma coincidência para todos os três indicadores. Se está "up" ou "up" em W1 eu posso negociar em um movimento de alta.



Depois de explorar as tendências em W1 e D1 devo proceder para a H4. Primeiramente, eu usava a H1, mas Irina me solicitou que eu podia ter um monte de oportunidades para estimar o mercado, mais raramente, se eu usasse o H4. Agradeço a ela por isso.



H4. Os indicadores que eu já descrevi acima são utilizados neste TF. São eles: t_ma (34) e meu Awesome (8,13).



O cálculo do sinal: é simples como o mecanismo do foguete balístico.



Vemos o t_ma aplicado e o Awesome. O indicador principal é o t_ma novamente. Se t_ma está para cima e Awesome para baixo, então eu escrevo "up" na tabela. Mas para isso a abertura é realizada somente se ambos os indicadores têm a mesma direção, porque o H4 é o mais rápido que eu tenho e os momentos de entrada são buscados ​​quase como que sinais.



De tal maneira, eu tenho o direito de comprar se eu tiver as seguintes entradas na tabela:

W1: up ou up

D1: up ou up

H4: up



As imagens fornecidas por mim permitem que você veja como os resultados da observação do EURUSD escrito na tabela se parecem no momento:

W1: up

D1: up

H4(9:00) up







