В стратегии используются три ТаймФрейма (я большой поклонник Алекса Элдера, и в этом - тоже). W1, D1 и H4. Рассмотрим по порядку.



W1. Тут всё просто. Две МА и мой Awesome (в присоединённом архиве). Зачем я влезал в код Awesome и добавлял возможность изменения периодов? Да просто я не считаю, что стандартные значения EMA в этом индикаторе оптимальны для торговли. Но у индикатора мне очень нравится само отображение, поэтому я использую именно его. Однако, так это уже больше походит на MACD-гистограмму.

Уменьшено до 36%



Красная MA: Период: 55 Тип МА: Linear Weighted Применить к: Close Синяя MA: Период: 21 Тип МА: Linear Weighted Применить к: Close Awesome - Per_1 - 8; Per_2 - 13.

Расчёт направления: всё просто как ядерная бомба. В моей стратегии вводится понятие "первостепенный индикатор". Тенденция определяется по нему, в первую очередь. На этом ТаймФрейме это две МА, т.е. то, что они показывают. Если синяя выше красной - тенденция вверх (up), если синяя ниже красной - вниз (down). Awesome вспомогательный индикатор, и если он покажет такое же направление, как две МА, то хорошо, нет - не страшно.



Результаты моих наблюдений я заношу в таблицу. Когда на W1 происходит совпадение по обоим индикаторам, как сейчас, я пишу - up. Если две МА показывают вверх, а Awesome вниз, я пишу - up. Но торговать в обоих случаях я буду только вверх.



D1. Здесь у меня больше всего индикаторов, аж целых три. Это t_ma (в присоединённом архиве), Parabolic SAR (самый стандартный) и мой Awesome.



t_ma - это средняя скользящая, и ещё одна средняя скользящая от средней скользящей, в моём случае по периоду 6. Т.е. берём МА(период у меня 34), рисуем её. Затем берём МА за последние 6 свечей, и находим от них среднее, это рисуем.

На данном ТФ он является у меня первостепенным.



Parabolic SAR - трендовый индикатор, который я использую только для одной цели - выставление стопов. Данный индикатор является второстепенным, но если он расходится с t_ma, торговать я себе запрещаю по данной паре (ведь стоп не выставить).



Awesome - выше описано. На данном ТФ является вспомогательным, периоды те же.



Расчёт направления: здесь всё просто как водородная бомба. Первостепенный индикатор t_ma (синяя и красные линии). Если синяя выше красной - up, если ниже - down. Дальше я смотрю на SAR. Если t_ma - up, а SAR - down (т.е. зелёные точки выше ценового графика), я пишу в таблицу up, и на Awesome даже не смотрю. Торговать мне нельзя.



Если t_ma - up, SAR - up (т.е. зелёные точки ниже ценового графика), а Awesome - down (красная линия на гистограмме), то в таблицу я пишу up, и могу торговать на повышение, при условии, если и на W1 up или up.



Если t_ma - up, SAR - up и Awesome - up, то я пишу в таблицу up, что означает совпадение по всем трём индикаторам. Если на W1 up или up, то я могу торговать на повышение.



После изучения тенденции на W1 и D1, я перехожу на H4. Сначала я использовал H1, но Ирина мне подсказала, что используя H4 я получу возможность реже делать оценку рынка, что явилось весьма важным для меня. За это ей спасибо.



H4. На данном ТФ применяются индикаторы, которые я уже выше описал, это t_ma(34) и мой Awesome (8,13).



Расчёт сигнала:

прост, как устройство баллистической ракеты.



Мы видим нанесённый t_ma и Awesome. Здесь первостепенным индикатором является опять же t_ma. Если t_ma - up, а Awesome - down, в таблицу я пишу - up. Если t_ma - up и Awesome - up, в таблицу я пишу up. Но при этом открытие происходит только если оба индикатора показывают одно направление, т.к. H4 самый "быстрый" ТФ у меня, и здесь моменты входа ищутся чуть ли не как сигналы.



Таким образом, я имею право купить, если в таблице у меня такие записи:

W1: up или up

D1: up или up

H4: up



На картинках, приведённых мной можно видеть, что результаты наблюдений по EURUSD, занесённые в таблицу, выглядят так на данный момент:

W1: up

D1: up

H4(9:00) up







система по FXRaider

