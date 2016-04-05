Strategie Autor:

Drei Zeitrahmen werden von dieser Strategie verwendet (Ich bin ein großer Fan von A. Elder, auch hier). W1, D1 und H4. Betrachten wir die Idee.



W1. Alles ist einfach hier. Zwei MAs und mein Awesome (im beigefügten Archive). Warum verändere ich den Code des Awesome und ergänze die Möglichkeit, die Periode zu verändern? Ich glaube nicht, dass die Standardwerte des EMA in diesem Indikator für den Handel optimal sind. Aber ich mag sehr die Darstellung des Indikators, ich werde sie daher verwenden. Er schaut in diesem Fall aber eher wie ein MACD Histogramm aus. Vermindert auf 36%.







Roter MA:

Period: 55

Typ des МА: Linear Gewichtet

Verwendet: Close



Blauer MA:

Periode: 21

Typ МА: Linear Gewichtet

Verwendet: Close



Awesome - Per_1 - 8; Per_2 - 13.



Die Berechnung der Richtung: alles so einfach wie eine Atombombe. Der "primäre Indikator" ist Teil meiner Strategie. Der Trend wird als erstes bestimmt. Es gibt zwei MAs für diesen Zeitrahmen, d.h. sie werden gezeigt. Ist der Blaue ist höher als der Rote, dann zeigt der Trend nach oben, wenn die Blaue niedriger ist als der Rote, dann zeigt Trend nach unten. Der Awesome ist ein Hilfsindikator, zeigt er in die gleiche Richtung, ist es gut - wenn nicht, Finger weg.



Ich übertrage die Ergebnisse meiner Beobachtungen in die Tabelle. Tritt eine Koinzidenz beider Indikatoren auf, wie gerade jetzt, schreibe ich "up". Zeigen beide MAs ein "up" und Awesome ein "down" schreibe ich "up". Aber in beiden Fällen handele ich einen steigenden Markt.



D1. Hier sind fast alle meine Indikatoren. Es sind drei. es sind: t_ma (im beigefügten Archiv), Parabolic SAR (fast Standard) und mein Awesome.



t_ma ist ein gleitenden Durchschnitt und weiterer gleitender Durchschnitt eines gl. Durchschnittes mit Periodenlänge von 6, in meinem Fall. D.h. wir nehmen den MA (Ich verwende Periode = 34) und zeichne ihn. Dann nehmen wir den MA der letzten 6 Balken, berechnen den Durchschnitt und zeichnen ihn.

Das ist die Grundlage für diesen Zeitrahmen.



Parabolic SAR ist der Trendindikator für nur einen Zweck - er platziert die Stopps. Dieser Indikator ist zweitrangig, aber wenn er vom t_ma abweicht, verbiete ich mir das Symbol zu handeln (es können keine Stopps platziert werden).



Der Awesome wurde oben beschrieben. Er hilft auf diesem Zeitrahmen, die Perioden sind die selben.



Die Bestimmung der Richtung: alles so einfach wie eine Atombombe. Der primäre Indikator ist der t_ma (blaue und rote Linie). Blau über rot - "up", rot über blau -"down". Dann schau ich auf den SAR. Wenn der t_ma "up" zeigt und SAR "down" (d.h. die grünen Punkte sind über den Preisen) schreibe ich "up" in die Tabelle ohne auf den Awesome zu schauen. Handeln ist mir jetzt unmöglich.



Zeigen der t_ma und SAR "up" (d. h. die grünen Punkte sind unter dem Chart), und Awesome ist "down" (die rote Linie auf dem Histogramm), dann schreibe ich "up" in die Tabelle, und ich kann den steigenden Markt handeln falls auch W1 das unterstützt.



Stehen t_ma, SAR und Awesome auf "up", dann schreibe ich "up" auf meinen Tisch und das bedeutet eine Koinzidenz aller drei Indikatoren. Wenn auch noch W1 "up" zeigt, kann ich den steigenden Markt handeln.



Nach der Untersuchung der Trends von W1 und D1 wende ich mich H4 zu. Früher nutzte ich H4, aber Irina sagte mir, ich würde viele Gelegenheiten verpassen, wenn ich H4 benutze. Herzlichen Dank dafür.



H4. Die oben beschriebenen Indikatoren werden auch auf diesem Zeitrahmen benutzt. Es sind: t_ma(34) und mein Awesome (8,13).



Die Berechnung des Signals: so einfach, wie eine ballistische Rakete.



Wir sehen die t_ma und Awesome auf dem Chart. Der primäre Indikator ist wieder t_ma. Zeigt t_ma "up" und Awesome "down", schreibe ich mir "up" auf den Tisch. Aber gehandelt wird nur, wenn beide Indikatoren in dieselbe Richtung zeigen, weil der H4 der Schnellste ist, den ich habe, und die Handelsgelegenheiten fast wie Signale sind.



In diesem Fall kann ich kaufen, wenn ich mir folgendes auf den Tisch geschrieben habe:

W1: "up" oder "up"

D1: "up" oder "up"

H4: "up"



Mein Bild zeigt, was ich mir bei Anschauen in dieser Situation des EURUSD-Charts auf den Tisch geschrieben habe.:

W1: "up"

D1: "up"

H4(9:00) "up"







