Индикаторы

ZoneTrade - индикатор для MetaTrader 4

Duke3D
15028
(17)
Индикатор написан по четвёртому измерению Б. Вильямса - Зональная торговля:

Если текущие столбцы индикаторов АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне.

Если текущие столбцы индикаторов АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне.

Если столбцы АС и АО разнонаправлены, то бар окрашивается в серый цвет (серая зона).

Внешние настройки:

extern color GreenZone = Green;        - Цвет зелённой зоны
extern color RedZone = Red;              - Цвет красной зоны
extern color GreyZone = Gray;            - Цвет серой зоны
extern int BodyWidth = 3;                   - Ширина тела свечи
extern int ShadowWidth = 1;              - Ширина тени свечи
 

Butterworth Moving Average Butterworth Moving Average

Представляет собой стандартный индикатор MovingAverage с добавленной функцией сглаживания фильтром Баттерворта 2-го порядка.

Советник по торговой стратегии FXRaider'a Советник по торговой стратегии FXRaider'a

Советник по торговой стратегии FXRaider'a от ForTrader.ru

Скользящая средняя на основе подходов Демарка Скользящая средняя на основе подходов Демарка

Построение скользящей средней основано на методе Демарка " Прогнозирование дневного диапазона цен ". Индикатор на нулевом баре указывает на будущее изменение цены.

Pipsing_Close_on_DROP Pipsing_Close_on_DROP

Скрипт закрывает любую позицию методом Drug on Drop, т.е. методом "вытащи скрипт мышкой и отпусти его на линии ордера".