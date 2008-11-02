Индикатор написан по четвёртому измерению Б. Вильямса - Зональная торговля:

Если текущие столбцы индикаторов АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне.

Если текущие столбцы индикаторов АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне.



Если столбцы АС и АО разнонаправлены, то бар окрашивается в серый цвет (серая зона).

Внешние настройки:

extern color GreenZone = Green; - Цвет зелённой зоны

extern color RedZone = Red; - Цвет красной зоны

extern color GreyZone = Gray; - Цвет серой зоны

extern int BodyWidth = 3; - Ширина тела свечи

extern int ShadowWidth = 1; - Ширина тени свечи



Ваши комментарии.

