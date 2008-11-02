Ставь лайки и следи за новостями
ZoneTrade - индикатор для MetaTrader 4
- 15028
Индикатор написан по четвёртому измерению Б. Вильямса - Зональная торговля:
Если текущие столбцы индикаторов АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне.
Если текущие столбцы
индикаторов
АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне.
Если столбцы АС и АО разнонаправлены, то бар окрашивается в серый цвет (серая зона).
Внешние настройки:
extern color GreenZone = Green; - Цвет зелённой зоны
extern color RedZone = Red; - Цвет красной зоны
extern color GreyZone = Gray; - Цвет серой зоны
extern int BodyWidth = 3; - Ширина тела свечи
extern int ShadowWidth = 1; - Ширина тени свечи
Ваши комментарии.
