Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Will-Spread - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1295
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de Larry Williams. Considera el impacto del mercado secundario en el mercado de trading.
El indicador se propuso por primera vez en el libro de Larry Williams "Secretos a largo plazo para el comercio a corto plazo" en el capítulo "Un nuevo indicador para los tráders a corto plazo... Will-Spread".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8528
BandsLSMA
Indicador BandsLSMA. Dibuja un canal con la línea media.Script s_FlatEfficiency_v1
Es un script para reunir cierta estadística de los símbolos y compararla