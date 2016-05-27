CodeBaseSecciones
Indicadores

Will-Spread - indicador para MetaTrader 4

    Indicador de Larry Williams. Considera el impacto del mercado secundario en el mercado de trading.
    

     El indicador se propuso por primera vez en el libro  de Larry Williams "Secretos a largo plazo para el comercio a corto plazo" en el capítulo  "Un nuevo indicador para los tráders a corto plazo... Will-Spread".



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8528

