ZoneTrade - indicador para MetaTrader 4
Visualizações: 1675
- 1675
- Avaliação:
-
Publicado:
O indicador foi escrito pela quarta dimensão de B. Williams - Trading Zone.
Se as barras atuais de AC e AO estão verdes, ele mostra que a zona está verde.
Se as barras atuais de АС e АО estão vermelhas, ele mostra que a zona está vermelha.
Se as barras de AC e AO estão em diferentes direções, então a barra é colorida de cinza (zona cinza).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8534
