Indicadores

ZoneTrade - indicador para MetaTrader 4

Duke3D
Visualizações:
1675
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O indicador foi escrito pela quarta dimensão de B. Williams - Trading Zone.

Se as barras atuais de AC e AO estão verdes, ele mostra que a zona está verde.

Se as barras atuais de АС e АО estão vermelhas, ele mostra que a zona está vermelha.

Se as barras de AC e AO estão em diferentes direções, então a barra é colorida de cinza (zona cinza).


Seus Comentários.



