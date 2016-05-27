CodeBaseSecciones
Indicadores

STLM hist - indicador para MetaTrader 4

1366
(9)
STLM_hist.mq4 (12.82 KB) ver
Dibuja las tendencias ascendente y descendente.


STLM hist

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8531

